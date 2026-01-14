MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 12' η ΑΕΚ είχε την πρώτη της καλή ευκαιρία στην εστία του ΟΦΗ. Φάουλ του Πενράις, κεφαλιά του Γιόβιτς στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα άουτ.

Η ευκαιρία του Γιόβιτς

Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς (vid)