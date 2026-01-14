Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς (vid) 14-01-2026 17:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 12' η ΑΕΚ είχε την πρώτη της καλή ευκαιρία στην εστία του ΟΦΗ. Φάουλ του Πενράις, κεφαλιά του Γιόβιτς στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα άουτ. Η ευκαιρία του Γιόβιτς «Αλλιώς θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη»: Το ποσοστό που προβλέπει ο γκουρού των δημοσκοπήσεων ότι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές instanews.gr Δολοφονία διασώστριας: Το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές ρίχνει φως στο μυστήριο της Σύρου instanews.gr H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν dailymedia.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Ζεστό, με μελωμένο φύλλο και βελούδινη, αφράτη κρέμα: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο σε γεύση, υφή και άρωμα menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Θα κάνεις πάνω από 8/10 στο δύσκολο κουίζ γνώσεων και μνήμης που το 50% δεν περνάει τη βάση; menshouse.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Λίσι και ο παίκτης που ξεκλειδώνει τον Ζαφείρη menshouse.gr Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς (vid) SHARE