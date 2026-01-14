Καβάλα: Ανακοινώθηκε και ο Ρόβας

Την επίθεση της Καβάλας θα ενισχύσει ο Χρήστος Ρόβας, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Καμπανιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Χρήστος Ρόβας αποτελεί τη νέα μεταγραφική προσθήκη, ερχόμενος από τον Καμπανιακό.

Ο έμπειρος επιθετικός διαθέτει πολυετή παρουσία σε επαγγελματικό επίπεδο, με συμμετοχές σε ιστορικές ομάδες όπως Ηρακλής, Δόξα Δράμας, Απόλλων Πόντου, Καλαμάτα, Παναχαϊκή, Αιγάλεω, ενώ έχει αποκτήσει και σημαντικές διεθνείς παραστάσεις αγωνιζόμενος σε Σλοβενία (Tabór Sežana) και Μάλτα (Floriana).

Με σταθερότητα, αγωνιστική ωριμότητα και εμπειρία από απαιτητικά πρωταθλήματα, έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την επιθετική γραμμή της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Καλώς ήρθες Χρήστο! 🔵