Γκαρνάτσο: «Σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να κερδίζεις και τρόπαια»

Ο Γκαρνάτσο στάθηκε στο γεγονός πως η Τσέλσι πρέπει να κερδίζει τρόπαια και πως για αυτό τον λόγο πρέπει να βάλουν όλοι τα δυνατά τους.

Ο Αργεντινός παίκτης των Λονδρέζων, ανέφερε πως άπαντες στον σύλλογο πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πως η ομάδα συμμετέχει στις διοργανώσεις για να κερδίζει τρόπαια και όχι απλά για να δίνει το παρών.

Αφορμή στάθηκε ο ημιτελικός της Τσέλσι με την Άρσεναλ για τον League Cup, όπου ο Γκαρνάτσο έδωσε το δικό του σύνθημα για νίκη.

«Σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να κερδίζεις και τρόπαια. Θα ήταν καταπληκτικό. Κάθε διοργάνωση είναι ένα τρόπαιο, όλα μετράνε. Είμαστε πραγματικά πολύ συγκεντρωμένοι για τον ημιτελικό και ελπίζουμε να πάμε στο Γουέμπλεϊ».