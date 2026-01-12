Πέντε χρόνια είχε να εκτελέσει πέναλτι ο Τζούρισιτς, πρώτο στην καριέρα του Ζαρουρί!

Φίλιπ Τζούρισιτς και Ανάς Ζαρουρί έκαναν το 2-0 από το 11' στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Πανσερραϊκό. Πότε όμως ήταν η τελευταία φορά που ανέλαβαν να εκτελέσουν πέναλτι;

Με την υπογραφή των αμυντικών τους οι Πράσινοι κέρδισαν με 3-0 και στο ματς του δεύτερου γύρου τον ουραγό του βαθμολογικού πίνακα Πανσερραϊκό, όπως είχε συμβεί άλλωστε και στις Σέρρες τον Νοέμβριο.

Σε εκείνο το ματς το Τριφύλλι είχε βρει έναν ανέλπιστο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Τιν Γεντβάι, που ως δεξιός μπακ σκόραρε δύο φορές, τη μία μάλιστα με ένα απίθανο ψαλιδάκι.

Χθες, ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός σκόραρε ξανά για το 3-0, ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο της συνάντησης δύο άλλοι παίκτες της οπισθοφυλακής, ο στόπερ Τουμπά και ο... εκτάκτως αριστερός μπακ Καλάμπρια κέρδισαν πέναλτι, τα οποία ανέλαβαν να εκτελέσουν οι Φίλιπ Τζούρισιτς και Ανάς Ζαρουρί, με τον Σέρβο να σκοράρει με δεύτερη προσπάθεια και τον Μαροκινό απευθείας.

Το θέμα των πέναλτι είναι μία... πονεμένη ιστορία την φετινή σεζόν για τους Πράσινους. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ το καλοκαίρι που οδηγήθηκε στη "ρώσικη ρουλέτα" αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε την χιτσκοκική πρόκριση παρά τις άστοχες εκτελέσεις των Σιώπη και Ζαρουρί.

Στο 0-1 επί της Μάλμε ο Σφιντέρσκι αστόχησε σε πέναλτι στο 20', αλλά το Τριφύλλι πανηγύρισε τελικά την υπερπολύτιμη νίκη. Ο Πολωνός επιθετικός είχε αστοχήσει και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ από τα 11 μέτρα, όπου ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πικρή ήττα στις καθυστερήσεις με 3-2.

Έχει ενδιαφέρον πάντως το πότε ανέλαβαν να εκτελέσουν πέναλτι οι Τζούρισιτς και Ζαρουρί σε κανονική ροή αγώνα. Για τον μεν Μαροκινό εξτρέμ ήταν η παρθενική του εκτέλεση (!), τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης ομάδας, ενώ για τον Σέρβο που αρχικά αστόχησε αλλά στο ριμπάουντ άνοιξε το σκορ, ήταν το πρώτο πέναλτι μετά από πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα στις 17 Γενάρη είχε ισοφαρίσει για την Σασουόλο -με συμπαίκτη τότε τον... Κυριακόπουλο (!)- σε 1-1 την Πάρμα στο 92' από την άσπρη βούλα".