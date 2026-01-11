Razvan... ball με 5+1 Έλληνες και ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ

Κυριαρχία από το πρώτο λεπτό, απόλυτος έλεγχος του ρυθμού, ένταση και μια εμφάνιση που συνοδεύτηκε από αριθμούς… total football, με έναν ελληνικό κορμό στα καλύτερά του!

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο ήταν από εκείνες που σπάνια αφήνουν περιθώριο για δεύτερη ανάγνωση. Οι ασπρόμαυροι ολοκλήρωσαν το ματς με 22 τελικές προσπάθειες, εγκλωβίζοντας τον Παναιτωλικό στο μισό γήπεδο για περισσότερο από 90 λεπτά. Το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Τα τρία γκολ μοιάζουν λίγα αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των ευκαιριών, με τον Κουτσερένκο, στο ντεμπούτο του, να κρατά το σκορ σε «χαμηλά» επίπεδα για την ομάδα του Αγρινίου.

Μόνο τις δηλώσεις και την έκφραση του Ρουμάνου τεχνικού να έβλεπε κάποιος χθες (10/1), θα καταλάβαινε πόσο ευχαριστημένος ήταν από τους παίκτες του. Και πώς να μην ήταν; Κυριάρχησαν και «αιχμαλώτισαν» τον Παναιτωλικό, ακριβώς όπως το είχαν σχεδιάσει. Με ένταση, πειθαρχία και επιθετική συνέπεια.

Ο ελληνικός κορμός σε πρώτο πλάνο - από τους 5 στους 6

Ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της εμφάνισης του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο ήταν ο έντονος ελληνικός χαρακτήρας της ενδεκάδας. Ο Λουτσέσκου παρέταξε έναν Έλληνα σε κάθε γραμμή, με τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη, Ζαφείρη, Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη να ξεκινούν βασικοί. Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με την επιστροφή του Δημήτρη Πέλκα στη δράση. Ο αριθμός των Ελλήνων που πάτησαν χορτάρι ανέβηκε στους έξι.

Ο ελληνικός κορμός αποτέλεσε στρατηγικό στόχο από το περασμένο καλοκαίρι, με τις προσθήκες των Ζαφείρη και Γιακουμάκη, αλλά και με την ανάδειξη του Αντώνη Τσιφτσή. Το σημαντικότερο, όμως, δεν ήταν απλώς η παρουσία τους. Ήταν ο ρόλος τους. Οι Έλληνες του ΠΑΟΚ δεν συμπλήρωσαν απλώς την ενδεκάδα. Πρωταγωνίστησαν. Ο Ζαφείρης κυριάρχησε στον άξονα, ο Κωνσταντέλιας είναι ο... Κωνσταντέλιας και ο Μιχαηλίδης, το σημείο αναφοράς της άμυνας του Δικεφάλου.

«Είναι κορυφαίος παίκτης ο Ζαφείρης, όπως και ο Κωνσταντέλιας, αλλά θα χρειαστούν τον χρόνο τους. Πρέπει να αναφερθούμε και στον Μιχαηλίδη, που έχει φτάσει σε ένα κορυφαίο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, «φωτογραφίζοντας» την εξέλιξη αλλά και την αθόρυβη δύναμη του Έλληνα στόπερ στα μετόπισθεν. Όσο για τους Γιακουμάκη και Τσιφτσή; Έκαναν και με το παραπάνω σωστά τη δουλειά τους.

Total football με σφραγίδα Λουτσέσκου!

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια στον Παναιτωλικό να πιστέψει στο ματς. Οι Θεσσαλονικείς κατέγραψαν 10 τελικές μέσα στα πρώτα 20 λεπτά και έκλεισαν το ημίχρονο με 16 προσπάθειες, δύο γκολ (Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης), ένα δοκάρι του Ζαφείρη και τουλάχιστον δύο ακόμη καθαρές ευκαιρίες. Η κυκλοφορία της μπάλας, οι σωστές αποστάσεις, οι συνεχείς εναλλαγές θέσεων και η άμεση ανάκτηση της κατοχής συνέθεσαν ένα παιχνίδι «αιχμαλωσίας», με τον Παναιτωλικό να αδυνατεί να βγει οργανωμένα από την άμυνά του.

Η τελική στατιστική του αγώνα ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει όσα φάνηκαν στο χορτάρι του Αγρινίου. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με το συντριπτικό 2-22 στις τελικές προσπάθειες (!).

Όλοι οι βασικοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πλην των Γιακουμάκη και Κένι, κατέγραψαν δύο ή περισσότερες τελικές προσπάθειες, σε ένα «τρελό» επιθετικό κρεσέντο των ασπρόμαυρων. Οι φάσεις προέκυπταν από διαφορετικές ζώνες του γηπέδου, με τους χαφ, τα μπακ, τους εξτρέμ, παίκτες που «φορτώνονταν» στην περιοχή και έμοιαζαν άπαντες ενεργοί στο «χτίσιμο» και στην ολοκλήρωση των επιθέσεων.

Ο αριθμός των 59 επαφών στην αντίπαλη περιοχή αποτελεί ίσως το πιο αποκαλυπτικό στατιστικό της βραδιάς. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιξε για μεγάλο διάστημα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η μπάλα ανακυκλωνόταν ταχύτατα μετά από κάθε απομάκρυνση, η πίεση ήταν άμεση και οι αποστάσεις μικρές, δημιουργώντας συνθήκες διαρκούς απειλής. Και αυτό ακριβώς είναι το total football με σφραγίδα Λουτσέσκου που είδαμε στο Αγρίνιο και «ζέστανε» ακόμη περισσότερο την ομάδα ενόψει της συνέχειας αλλά και τον κόσμο της.