Αστέρας Aktor: Έφτασε στο Ηράκλειο η αποστολή

Μετά από ταλαιπωρίας μιας μέρας, η αποστολή του Αστέρα Aktor έφτασε στο Ηράκλειο σήμερα το πρωί.

Το ταξίδι στο Ηράκλειο, δεύτερο σε λίγες μέρες, έκρυβε μια μεγάλη ταλαιπωρία για την αποστολή του Αστέρα Aktor. Οι Αρκάδες επρόκειτο να πετάξουν το Σάββατο για την Κρήτη, καθώς σήμερα στις 17:30 θα παίξουν με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Η πτήση όμως δεν μπορούσε χθες να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Γι’ αυτό επέστρεψε πίσω στην Αθήνα και η αποστολή του Αστέρα διανυκτέρευσε στην Αθήνα. Το πρωί, ωστόσο, πέταξε κανονικά για το Ηράκλειο και η ομάδα του Κρις Κόουλμαν έχει λίγες ώρες να ηρεμήσει και να συγκεντρωθεί στο απογευματινό παιχνίδι.