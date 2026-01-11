Πιέζει ο Παναθηναϊκός για Αντίνο - «Διατεθειμένος να αναλάβει και μέρος των φόρων της μεταγραφής»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο με τους Αργεντινούς να τονίζουν πως ίσως πληρώσει και μέρος των φόρων.

Πολλά είναι τα εμπόδια που έχει συναντήσει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, αλλά φαίνεται πως πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Οι δύο ομάδες συζητούν όλες τις παραμέτρους της μετακίνησης του 20χρονου εξτρέμ στην Ελλάδα, με τον παίκτη να έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει στην Αργεντινή ο δημοσιογράφος Ναχουέλ Φερέιρα, ο Παναθηναϊκός εκτός από το ποσό που έχει προσφέρει στην Γοδόι Κρουζ, συζητά και το ενδεχόμενο να κάνει και κάτι παραπάνω, προκειμένου να διευκολύνει την πραγματοποίηση της μεταγραφής.

«Στην τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού, ύψους 8 εκατ. δολαρίων (μικτά) για το 70% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο, η ελληνική ομάδα είναι διατεθειμένη να αναλάβει και μέρος των φόρων της μεταγραφής. Παράλληλα, εξετάζεται και η βελτίωση των όρων, κάτι που εξαρτάται από το αν η Γοδόι Κρους αλλάξει τη στάση της», σημειώνει ο Φερέιρα.

