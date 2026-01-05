O Τετέι, ο Παντελίδης και ο Τσάβες είναι μεταγραφές με λογική, οι ξένοι που θα έρθουν πρέπει να κάνουν την διαφορά!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τους Τετέι, Παντελίδη, Τσάβες, που είναι μεταγραφές με λογική και κορυφαίοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά τονίζει ότι αυτοί, που θα έρθουν από το εξωτερικό πρέπει να κάνουν την διαφορά.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους με υγεία. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην χρονιά με αρκετές μεταγραφές, όπως περιμέναμε και οι κινήσεις, που έχει κάνει τώρα έχουν λογική και είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Από την ημέρα, που έγιναν οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό αυτό που γνωρίζαμε είναι, ότι μετά από επιθυμία όλων και κυρίως του Μπενίτεθ στο ρόστερ θα γίνουν σημαντικές αλλαγές με διπλή κατεύθυνση. Ο πρώτος στόχος ήταν να μπει το ελληνικό στοιχείο και να αποκτηθούν παίκτες από την ελληνική αγορά, που ξεχωρίζουν και ο δεύτερος στόχος ήταν να έρθουν ξένοι που θα κάνουν την διαφορά κυρίως στα χαφ, όπου υπάρχει πρόβλημα.Τον πρώτο στόχο ο Παναθηναϊκός τον πέτυχε.

Ο Τετέι ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς του ελληνικού πρωταθλήματος την φετινή σεζόν. Είναι ένα τανκ, που έλειπε από την επίθεση του Παναθηναϊκού και θα δώσει και δύναμη και ταχύτητα. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο επικίνδυνος απέναντι σε ανοιχτές άμυνες και ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον βοηθήσει να είναι το ίδιο απειλητικός, όταν βρίσκει απέναντί του κλειστές άμυνες. Είναι ένα παιδί, που έρχεται με μεγάλη δίψα και κίνητρο, για να πετύχει και αυτό πρέπει να το έχει κάθε παίκτης, που παίζει στον Παναθηναϊκό.

Ο Παντελίδης τελικά αποφασίστηκε να έρθει άμεσα στην ομάδα και αυτό ήταν το σκεπτικό, από την στιγμή που θα φύγει ο Μαντσίνι. Εκτός του ότι μαζί με τον Τετέι στην Κηφισιά βρισκόντουσαν με κλειστά τα μάτια είναι ένα εξτρέμ, που σκοράρει. Σε 13 ματς στην Σούπερ Λίγκα έχει βάλει επτά γκολ. Για να καταλάβει κανείς το πρόβλημα όλα τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα έχουν βάλει πέντε γκολ. Δηλαδή ο Παντελίδης έχει βάλει μόνος του περισσότερα γκολ από τους Τετέ, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Μαντσίνι, Πελίστρι, με τους δύο τελευταίους, να μην έχουν συμμετοχές, ο Πελίστρι λόγω τραυματισμών. Είναι φανερό, ότι ο Παντελίδης έρχεται να βοηθήσει άμεσα την ομάδα στο γκολ από την θέση του εξτρέμ, αλλά είναι και ένας παίκτης, που με την ταχύτητά του είναι πολύ καλός και στο ένας με έναν και το κυριότερο δεν έχει κανένα διάστημα προσαρμογής, είναι Ελληνας και ξέρει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Και σε πολύ καλή ηλικία στα 23.

Ο Τσάβες είναι η τελευταία προσθήκη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί. Είναι σίγουρα από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Είναι στις δύο πρώτες θέσεις και στις αποκρούσεις και στις επεμβάσεις στο πρωτάθλημα και ο Παναιτωλικός με αυτόν στο τέρμα έχει δεχθεί πολύ λιγότερα γκολ (πέρυσι 13) με βάση τις ευκαιρίες για γκολ του αντιπάλου. Και όποιον και να ρωτήσεις για τους καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, το όνομα του Τσάβες θα στο πουν.

Ο Μπενίτεθ ήθελε να πάρει τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός, για να έχει μία δυνατή τριάδα, ο Λαφόν έχει έρθει για να παίζει και θα πρέπει να κριθεί τους ερχόμενους μήνες, τέτοια εποχή δεν μπορείς να βρεις και να φέρεις ένα τοπ όνομα (εκτός αν δώσεις 12-14 εκ. ευρώ ποσό υπερβολικό για τερματοφύλακα), οπότε η επιλογή του Τσάβες ήταν σωστή. Και με τον Κότσαρη, που είναι αυτή την στιγμή ο βασικός και με βάση την σπουδαία εμφάνισή του στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ δυνατή τριάδα γκολκίπερ.

Ο Τσάβες έχει δύο στοιχεία, που τα ήθελε ο Μπενίτεθ. Εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια και πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια. Και είναι ένας τερματοφύλακας, που διαβάζει τις φάσεις. Σίγουρα του λείπει το ύψος, αλλά όσοι τον έχουν ζήσει στον Παναιτωλικό μιλούν για έναν γκολκίπερ, που όσο ύψος του λείπει, τόσο καρδιά και ψυχή έχει. Και ο Ντραγκόφσκι ύψος έχει, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν έχει ούτε ψυχή, ούτε προσωπικότητα, για να αντέξει στην πίεση του Παναθηναϊκού, για αυτό και φεύγει. Ο Τσάβες έρχεται δανεικός και αν κάνει στον Παναθηναϊκό, αυτά, που έκανε στον Παναιτωλικό, τότε θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς το καλοκαίρι και θα είναι στην τριάδα και τη νέα σεζόν. Το δύσκολο για τον Τσάβες είναι, ότι στον Παναθηναϊκό ο αντίπαλος δεν κάνει πολλές φάσεις σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα του, άρα θα πρέπει τις λίγες φορές, να είναι αυτός, που πρέπει. Η απόκτηση του Τσάβες αντί του Ντραγκόφσκι σίγουρα δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στον Μπενίτεθ κάτω από τα δοκάρια με την παρουσία και των Λαφόν, Κότσαρη. Και το καλοκαίρι το ιδανικό θα είναι για την ομάδα να καταφέρει να φέρει πίσω τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ο Στέφανος Κοτσόλης που ξέρει πολύ καλά την θέση έχει πολύ καλή άποψη για τον Τσάβες και αυτό φθάνει…

Ο Κοντούρης είναι ένα πρότζεκτ για το παρόν και κυρίως για το μέλλον. Ο Παναθηναϊκός τον Γενάρη φέρνει καλούς παίκτες από το Ελληνικό πρωτάθλημα, που θα τον βοηθήσουν. Το θέμα είναι οι ξένοι που θα έρθουν να είναι παίκτες, που θα κάνουν την διαφορά. Παίκτες, που θα πάρουν από το χέρι την ομάδα και θα την βγάζουν από τα δύσκολα την στιγμή, που η μπάλα καίει. Και αναφέρομαι κυρίως για την ενίσχυση στα χαφ και στα εξτρέμ,

Ο Τετέ φεύγει μετά από μία μέτρια δική του χρονιά με τον ίδιο να έχει την μικρότερη ευθύνη, αλλά το κυριότερο είναι ότι ήθελε να επιστρέψει στην Βραζιλία. Και από την στιγμή, που αυτό ήθελε σε συνδυασμό με την αντίστροφη προσφορά του με βάση το συμβόλαιό του καλώς φεύγει. Και από την στιγμή, που η ομάδα θα εισπράξει και ένα καλό ποσό, παραπάνω από αυτό, που έδωσε. Το θέμα είναι, όμως, ο παίκτης που θα έρθει να είναι εξτρέμ, που θα κάνει την διαφορά και μαζί με τον Παντελίδη ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει αναβάθμιση στην θέση.

Οσον αφορά τον τραυματισμό του Ντέσερς, είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Ενας παίκτης , που είχε γεμάτες χρονιές, ήρθε στον Παναθηναϊκό και έχει δύο σοβαρούς τραυματισμούς, που δεν είχε ποτέ στην καριέρα του. Αυτό δεν είναι απλά μούντζα είναι κάτι παραπάνω. Είπαμε αυτό το μαύρο σύννεφο αν δεν φύγει πάνω από την ομάδα δεν…