Mεγάλο διπλό της Ρεν στην έδρα της Λιλ - Μοιρασιά για Νις και Στρασβούργο

«Φωτιά» πήρε η μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου, μέσω της Ligue 1. Μετά τη Λιόν που «άλωσε» την έδρα της Μονακό (3-1), σειρά πήρε η Ρεν, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από το «Ζοφρουά Γκισάρ» με 2-0 επί της Λιλ κι «έπιασε» στους 30 βαθμούς τους «Λιονέ».
Νωρίτερα Νις και Στρασβούργο μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Πανιτσέλι στο 13′ αλλά ο Γουαχί στο 54′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα η Νις έφτασε στους 18 βαθμούς βρισκόμενη στην 13η θέση, ενώ το Στρασβούργο είναι έβδομο με 24 έξι βαθμούς μακριά από την 6η Ρεν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου
Τουλούζ-Λανς 0-3
Σάββατο 3 Ιανουαρίου
Μονακό-Λιόν 1-3
Νις-Στρασβούργο 1-1
Λιλ-Ρεν 0-2
Κυριακή 4 Ιανουαρίου
16:00 Μαρσέιγ-Ναντ
18:15 Μπρεστ-Οσέρ
18:15 Χάβρη-Ανζέ
18:15 Λοριάν-Μετς
21:45 Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη