Mεγάλο διπλό της Ρεν στην έδρα της Λιλ - Μοιρασιά για Νις και Στρασβούργο

Η Ρεν πέρασε νικηφόρα με 2-0 από την έδρα της Λιλ, ενώ λίγο νωρίτερα Νις και Στρασβούργο έμειναν στο 1-1.

«Φωτιά» πήρε η μάχη για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου, μέσω της Ligue 1. Μετά τη Λιόν που «άλωσε» την έδρα της Μονακό (3-1), σειρά πήρε η Ρεν, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από το «Ζοφρουά Γκισάρ» με 2-0 επί της Λιλ κι «έπιασε» στους 30 βαθμούς τους «Λιονέ».

Νωρίτερα Νις και Στρασβούργο μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Πανιτσέλι στο 13′ αλλά ο Γουαχί στο 54′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα η Νις έφτασε στους 18 βαθμούς βρισκόμενη στην 13η θέση, ενώ το Στρασβούργο είναι έβδομο με 24 έξι βαθμούς μακριά από την 6η Ρεν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Τουλούζ-Λανς 0-3

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Μονακό-Λιόν 1-3

Νις-Στρασβούργο 1-1

Λιλ-Ρεν 0-2

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

16:00 Μαρσέιγ-Ναντ

18:15 Μπρεστ-Οσέρ

18:15 Χάβρη-Ανζέ

18:15 Λοριάν-Μετς

21:45 Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη