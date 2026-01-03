Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPER CUP Σκόραρε στις καθυστερήσεις ο Ζέλσον, έβγαλε τη φανέλα, αλλά δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ (vid) 03-01-2026 19:11 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΟΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ Ζέλσον Μάρτινς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δίχτυα για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις κόντρα στον ΟΦΗ πέτυχε ο Ζέλσον Μάρτινς, με τον εξτρέμ των Πειραιωτών να πανηγυρίζει έξαλλα και να βγάζει τη φανέλα του, ωστοσο το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς υπήρχε οφσαιντ στην αρχή της φάσης. Δείτε εδω: Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ελληνικής γεωγραφίας με τις πιο ύπουλες ερωτήσεις; menshouse.gr Χειροποίητος γύρος, όλα φρέσκα και ζουμερά: Το τελευταίο τυλιχτό - ποίημα της Αθήνας που κοστίζει μόνο 2,50€ menshouse.gr Το πιο δυνατό όνομα έως τώρα: Της έκανε τελικά πρόταση ο Σαμαράς instanews.gr Η άνιση μάχη για ένα 8άρι πολύ υψηλών προδιαγραφών menshouse.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Ο Λορέντζο Καριέρε, το θαύμα και τα σχέδια που άλλαξαν βίαια dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Μόνο ένας δεν βλέπει Ισπανία στον τελικό menshouse.gr Σκόραρε στις καθυστερήσεις ο Ζέλσον, έβγαλε τη φανέλα, αλλά δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ (vid) SHARE