Σκόραρε στις καθυστερήσεις ο Ζέλσον, έβγαλε τη φανέλα, αλλά δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ (vid)

Δίχτυα για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις κόντρα στον ΟΦΗ πέτυχε ο Ζέλσον Μάρτινς, με τον εξτρέμ των Πειραιωτών να πανηγυρίζει έξαλλα και να βγάζει τη φανέλα του, ωστοσο το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς υπήρχε οφσαιντ στην αρχή της φάσης.

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