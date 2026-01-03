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Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό: Ο Καλογερόπουλος στη θέση του Μπιανκόν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Πλήγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπιανκόν τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Καλογερόπουλο να μπαίνει στο ματς, την στιγμή που και ο Πιρόλα παραμένει στα «πιτς».

Δειτε εδώ:

Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό: Ο Καλογερόπουλος στη θέση του Μπιανκόν (vid)