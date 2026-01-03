Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPER CUP Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό: Ο Καλογερόπουλος στη θέση του Μπιανκόν (vid) 03-01-2026 19:07 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πλήγμα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπιανκόν τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Καλογερόπουλο να μπαίνει στο ματς, την στιγμή που και ο Πιρόλα παραμένει στα «πιτς». Δειτε εδώ: Ο Λορέντζο Καριέρε, το θαύμα και τα σχέδια που άλλαξαν βίαια dailymedia.gr Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Χειροποίητος γύρος, όλα φρέσκα και ζουμερά: Το τελευταίο τυλιχτό - ποίημα της Αθήνας που κοστίζει μόνο 2,50€ menshouse.gr Η άνιση μάχη για ένα 8άρι πολύ υψηλών προδιαγραφών menshouse.gr Το πιο δυνατό όνομα έως τώρα: Της έκανε τελικά πρόταση ο Σαμαράς instanews.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ελληνικής γεωγραφίας με τις πιο ύπουλες ερωτήσεις; menshouse.gr Μόνο ένας δεν βλέπει Ισπανία στον τελικό menshouse.gr Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό: Ο Καλογερόπουλος στη θέση του Μπιανκόν (vid) SHARE