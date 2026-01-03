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H εμφάνιση του Ολυμπιακού στον τελικό του Betsson Super Cup (pic)

Ποδόσφαιρο
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Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν την εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ στις 17:00.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών με την εμφάνιση που θα αγωνιστούν:

 

H εμφάνιση του Ολυμπιακού στον τελικό του Betsson Super Cup (pic)