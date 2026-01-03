H εμφάνιση του Ολυμπιακού στον τελικό του Betsson Super Cup (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν την εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ στις 17:00.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών με την εμφάνιση που θα αγωνιστούν: 🔴⚪ Matchday colors! pic.twitter.com/zgpy9pe47f — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026