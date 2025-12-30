Μυθική ατάκα Ζλάταν: «Αν γινόμουν προπονητής θα έριχνα γροθιά σε τουλάχιστον δύο παίκτες»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πέρα από το αστείρευτο ποδοσφαιρικό του ταλέντο είναι γνωστός και για τις μυθικές ατακές που πετάει κατά καιρούς.

Αυτή τη φορά ο βετεράνος Σουηδός επιθετικός, ρωτήθηκε αν θα ακολουθούσε καριέρα προπονητή και η απάντηση που έδωσε ήταν επική, εξηγώντας τον λόγο που δεν θα καθίσει ποτέ σε πάγκο ομάδας.

«Αδύνατο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα έριχνα γροθιά σε τουλάχιστον δύο παίκτες και μετά το παιχνίδι σε άλλους οκτώ», ανέφερε στην απάντησή του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κόβοντας κάθε συζήτηση περί προπονητικής.