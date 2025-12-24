Βοτανικός: Η τελική χωρητικότητα και τα επόμενα βήματα για το μεγαλύτερο γήπεδο του Big-4!

Η κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό προχωρά και πλέον έγιναν γνωστές και λεπτομέρειες όσον αφορά την χωρητικότητα που θα έχει το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, που περιμένουν εδώ και χρόνια οι οπαδοί του.

Το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης προχωρά με γοργούς ρυθμούς πλέον, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά μέσω αυτού ένα νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό, αλλά και σύγχρονες εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Μια εξέλιξη την οποία προσδοκούν εδώ και πολλά χρόνια οι φίλαθλοί του, που δεν θα χρειαστεί να κάνουν πολλή ακόμα υπομονή.

Πριν από δύο ημέρες μάλιστα μπήκε η πρώτη κερκίδα, σε μια κίνηση τόσο ουσιαστική, όσο και συμβολική, αφού έτσι το γήπεδο αποκτά πια σαφή μορφή. Οι εργασίες μάλιστα εντείνονται και οι εργάτες θα αυξηθούν από 250 σε 400 το επόμενο διάστημα, ώστε μέχρι τον Ιούνιο να έχουν γίνει όλα όσα αφορούν τις εξέδρες και τα μπετά και το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Παράλληλα, μέσα στο επόμενο διάστημα θα σηκωθεί το ένα από τα δύο πέταλα, για το οποίο έχει ήδη γίνει η θεμελίωση, ενώ θα ξεκινήσουν οι εργασίες και για το δεύτερο, με στόχο τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού να έχουν γίνει τα πάντα για τον σχηματισμό του γηπέδου.

Τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το σκέπαστρο, το κέλυφος αλλά και όλα τα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά κομμάτια, προκειμένου τον Μάιο του 2027 να μπορεί όλο το έργο να παραδοθεί στο «Τριφύλλι» έτοιμο προς χρήση. Από εκεί και μετά, θα είναι στο χέρι των ανθρώπων που θα «τρέχουν» το ποδοσφαιρικό τμήμα να δημιουργήσουν μια ομάδα αντάξια του νέου γηπέδου, ώστε να «γράψει» ιστορία εντός αυτού.

Η χωρητικότητα της νέας έδρας του Παναθηναϊκού

Όσον αφορά τώρα την χωρητικότητα του νέου γηπέδου, αυτή θα ανέρχεται σε 39.074 θεατές, κάτι που το καθιστά και το μεγαλύτερο της χώρας, μετά φυσικά το ΟΑΚΑ. Ο λόγος που οι θέσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 40.000 έχει να κάνει με το Προεδρικό Διάταγμα, αφού αυτό είναι το όριο που θέτει.

Στην δυτική εξέδρα θα υπάρχουν 12.356 θέσεις, με τις 5.448 στο κάτω διάζωμα, τις 3.074 στο μεσαίο και τις 3.185 στο πάνω. Στην εξέδρα αυτή θα υπάρχουν και οι θέσεις για τα δημοσιογραφικά και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η ανατολική εξέδρα θα φιλοξενεί 13.080 θεατές, με τους 5.563 να είναι στο κάτω διάζωμα, τους 3.114 στο μεσαίο και τους 3.757 στο πάνω.

Τέλος, τα δύο πέταλα θα έχουν χωρητικότητα 6.819 θεατών το καθένα, με τις 3.913 θέσεις να είναι στο κάτω διάζωμα και τις 2.906 στο πάνω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά στο γήπεδο του Βοτανικού θα υπάρχουν 78 σουίτες. Σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός από αυτές που διαθέτει σήμερα το γήπεδο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.