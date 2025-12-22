Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ίσακ

Επιβεβαιώθηκαν τα κακά «μαντάτα» για τον Σουηδό επιθετικό και την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, καθώς η περόνη στο αριστερό πόδι του υπέστη σοβαρή ζημιά (20/12). Αδιευκρίνιστο το διάστημα της απουσίας του...

Ο Αλεξάντερ Ίσακ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου σήμερα (22/12) και επιδιόρθωσε το κάταγμα στην περόνη του αριστερού του ποδιού που αποκόμισε στον αγώνα με την Τότεναμ σε μια «μονομαχία» με τον Φαν Ντε Βεν. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τραυματισμό, όπως του Ματίας Λεσόρ και οι «Reds» θα πρέπει να κάνουν πολλή υπομονή μέχρι να επιστρέψει με ασφάλεια σε αγωνιστικούς ρυθμούς.