Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ίσακ

Ο Αλεξάντερ Ίσακ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου σήμερα (22/12) και επιδιόρθωσε το κάταγμα στην περόνη του αριστερού του ποδιού που αποκόμισε στον αγώνα με την Τότεναμ σε μια «μονομαχία» με τον Φαν Ντε Βεν. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τραυματισμό, όπως του Ματίας Λεσόρ και οι «Reds» θα πρέπει να κάνουν πολλή υπομονή μέχρι να επιστρέψει με ασφάλεια σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday.— Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025