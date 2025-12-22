Λίβερπουλ: Φόβοι για κάταγμα και πολύμηνη απουσία του Ίσακ

Ο Αλεξάντερ Ίσακ αναμένεται να μείνει για καιρό εκτός δράσης, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κάταγμα στο αριστερό πόδι.

Άτυχος στάθηκε ο Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τότεναμ τραυματίστηκε σοβαρά. Έχοντας πετύχει το γκολ της ισοφάρισης για τους «κόκκινους», ο Σουηδός επιθετικός δέχτηκε ένα σκληρό τάκλιν του Φαν Ντε Βεν και οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως γράφουν στην Αγγλία, είναι ότι έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι.

Αυτός ο τραυματισμός θα κρατήσει τον Ίσακ εκτός δράσης για καιρό. Και πρόκειται για έναν παίκτη, για τον οποίο η Λίβερπουλ δαπάνησε 145 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, αλλά ακόμα δεν έχει… δικαιολογήσει τα λεφτά του.

Το γκολ κόντρα στην Τότεναμ ήταν μόλις το τρίτο σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Σλοτ και η επικείμενη απουσία του, θα κρατήσει χαμηλά τις φετινές του επιδόσεις.