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Τα highlights από τη νίκη - ανατροπή της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ με 2-1 στην ΟΠΑΠ Arena.
Τα highlights από τη νίκη - ανατροπή της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ (vid)