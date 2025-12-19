Τσικαλντάου: «Δεν ξανάγινε να δίνει ο διαιτητής τετράλεπτη παράταση - Δεν θέλω να πω κάτι ανόητο»

Φορτισμένος συναισθηματικά αλλά και απογοητευμένος από την ήττα στα τελευταία λεπτά και τον αποκλεισμό της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα από την ΑΕΚ, εμφανίστηκε ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της ρουμανικής ομάδας, Αλεξάντρου Τσικαλντάου.

«Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ ήταν ουσιαστικά από το πουθενά. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν βρίσκω πραγματικά τα λόγια. Είμαι πολύ νευρικός και δεν θέλω να πω κάτι ανόητο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να προκριθούμε. Πιστεύω ότι το αξίζαμε.

Είχαμε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Δυστυχώς, πρέπει να ηρεμήσουμε όσο μπορούμε, να κοιμηθούμε όσο γίνεται και να ξεκινήσουμε ξανά.

Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μιλούν για διαιτησία ή ψάχνουν άλλοθι και δικαιολογίες.

Όμως δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, το γκολ τους στο 90+8', όταν το παιχνίδι έπρεπε να έχει τελειώσει, και μετά να δοθεί ακόμη τετράλεπτη παράταση. Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Τι να κάνουμε; Εμείς προηγούμασταν στο ματς και περιμέναμε ότι θα μας πιέσουν. Δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Δυστυχώς, ήταν μια μαύρη βραδιά. Μια βραδιά στην οποία, δυστυχώς, δουλέψαμε για το τίποτα.

Μου είναι δύσκολο να το πιστέψω. Όλοι οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και να χάνεις την πρόκριση με αυτόν τον τρόπο… Ήμασταν και άτυχοι, υπάρχουν 6-7 ομάδες με 7 βαθμούς και εμείς είμαστε προτελευταίοι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω», τόνισε χαρακτηριστικά ο 28χρονος επιθετικός χαφ.