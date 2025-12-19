Η ηγετική εμφάνιση του Ντομαγκόι Βίντα άγγιξε την τελειότητα!

Μια από τις σπουδαιότερες παραστάσεις της ποδοσφαιρικής του ζωής έδωσε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος πραγματοποίησε αφενός μια εμφάνιση που άγγιξε την τελειότητα - βάσει αριθμών - αλλά παράλληλα ήταν και αυτός, που με τον ηγετικό του χαρακτήρα και την τεράστια προσωπικότητα του… ενέπνευσε τους πάντες και τους έκανε να πιστέψουν!

Ο Κροάτης leader, γαλουχημένος στην πίεση και σε τέτοιας κρισιμότητας παιχνίδια - μην ξεχνάμε έχει παίξει τελικό Μουντιάλ - ήταν εκείνος που άναψε την σπίθα και εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή με μια ολοκληρωτική παρουσία και κυριαρχία έναντι των αντιπάλων του ΚΑΙ στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Ο 36χρονος πλέον «Ντόμα», που είχε τα τρεξίματα και τις αντοχές... εφήβου από το πρώτο μέχρι το 105ο λεπτό που ολοκληρώθηκε το θρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν είναι μόνον ότι μειώνει στο 65’ με την πανέξυπνη τοποθέτηση και κεφαλιά που έχει μέσα στα αντίπαλα καρέ, δεν είναι μόνον ότι στο 112’ βάζει τα πόδια του στη φωτιά για να κερδίσει το πέναλτι από τον αντίπαλο του το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Λούκα Γιόβιτς για να ολοκληρώσει το θαύμα, είναι και το ότι στο 62’ , λίγο μετά το δεύτερο τέρμα των Ρουμάνων, σταματά με τάκλιν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ το πλασέ του Ελ Χαμλαουί από την μικρή περιοχή γλιτώνοντας το 0-3 που έμοιαζε βέβαιο και θα ήταν απόλυτα καταστροφικό.

Μιλάμε για τρεις ενέργειες που καθορίζουν στον απόλυτο βαθμό την έκβαση του χθεσινού θρίλερ και αναδεικνύουν το πόσο κομβικός ήταν ο ρόλος του Ντομαγκόι Βίντα ο οποίος πραγματοποίησε την τέλεια εμφάνιση ΚΑΙ βάσει αριθμών όπως θα δείτε πιο κάτω!

Άγγιξε το απόλυτο στις μονομαχίες - Είχε το υψηλότερο ποσοστό στις πάσες!

Τα όσα απίθανα έχει κάνει χθες ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, μεταφράζονται και μέσα από τους αριθμούς. Αρχικά να πούμε πως ο Βίντα έδωσε χθες 9 μονομαχίες στο σύνολο πήρε τις 8. Είχε, 6/7 κερδισμένες μονομαχίες στον αέρα και το απόλυτο χαμηλά 2/2! Προσέθεσε επίσης - μεταξύ άλλων - ένα επιτυχημένο τάκλιν το οποίο ήταν και σωτήριο, 5 παρεμβάσεις στην άμυνα, 2 κλεψίματα και 2 ανακτήσεις. Επίσης κατέγραψε 91% ποσοστό στις μεταβιβάσεις 53/58 που ήταν κορυφαία επίδοση μαζί με αυτή του Φιλίπε Ρέλβας κάτι που δείχνει και τη συνεισφορά που είχε στο build up από πίσω προσφέροντας ηρεμία και ακρίβεια. Ο Ντομαγκόι Βίντα, άγγιξε χθες το τέλειο και το 8,4 που τον βαθμολογεί το Sofascore που ειναι η υψηλότερη βαθμολογία που δίνει, μοιζει μάλλον μικρό μπροστά στην μεγαλειώδη εμφάνιση του Κροάτη.

Ο οποίος, ανεξάρτητα την αριθμητική ανάλυση που είναι πράγματι εντυπωσιακή, ανεξάρτητα των ενεργειών του μέσα στο γήπεδο που καθόρισαν στο απόλυτο την εξέλιξη του αγώνα, έδειξε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος. Έδειξε, πόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι. Το πνεύμα του νικητή που τον διακρίνει και την φλόγα που δεν σταματά να καίει μέσα του παρά τα 36 του χρόνια καταφέρνοντας να εμπνεύσει και να... παρασύρει τους πάντες, κάνοντας τους να πιστέψουν στην ανατροπή!