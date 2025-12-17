Επιστροφή Μουσιάλα στις προπονήσεις της Μπάγερν μετά από πέντε μήνες

Πέντε μήνες μετά τον ανατριχιαστικό του τραυματισμό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός γύρισε στις προπονήσεις των «Βαυαρών» και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ευχάριστα νέα για τον Βενσάν Κομπανί, που βλέπει τον Γερμανό μεσοεπιθετικό να προχωράει ομαλά με την αποθεραπεία του και να συμμετέχει πλέον και πάλι στις προπονήσεις της Μπάγερν, πέντε μήνες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Μάλιστα θυμίζουμε πως ο τραυματισμός του, που προήλθε από μαρκάρισμα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ήταν τόσο σοβαρός που οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, κάλυπταν τα πρόσωπά τους για να ξεπεράσουν το σοκ της εικόνας του τραυματισμένου Μουσιάλα, που σφάδαζε από πόνο, ενώ μάλιστα πολλά είχαν ειπωθεί για τις προθέσεις του Ιταλού πορτιέρε και την αντίδρασή του.

Πλέον, ο 22χρονος είναι και πάλι υγιής και αναμένεται να αποτελέσει τεράστια αναβάθμιση για την μεσοεπιθετική γραμμή των “Βαυαρών”, που προελαύνουν σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.