Η selfie... ζωής ενός Ινδού οδηγού με Μέσι, Σουάρες και Ντε Πολ!

Μια απλή εργάσιμη ημέρα μετατράπηκε σε εμπειρία ζωής για έναν οδηγό στην Ινδία, ο οποίος έζησε αυτό που κάθε ποδοσφαιρόφιλος θα ονειρευόταν.

Ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, μέσα στην καθημερινή κίνηση και τη ρουτίνα της δουλειάς, δέχτηκε μια κούρσα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Στο όχημά του επιβιβάστηκαν ο Λιονέλ Μέσι, ο Λουίς Σουάρες και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Ίντερ Μαϊάμι στην Ινδία.

Ο οδηγός συνειδητοποίησε αμέσως ότι ζούσε μια μοναδική στιγμή και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με χαμόγελο και ενθουσιασμό, έβγαλε μια αξέχαστη selfie με τον GOAT, τον Αργεντινό συμπαίκτη του στην παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα και τον σπουδαίο Ουρουγουανό επιθετικό.

Μια φωτογραφία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ – και μια ιστορία που σίγουρα θα διηγείται για χρόνια.