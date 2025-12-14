Με κεφαλιά του Καμπάλ στο δεύτερο μέρος η Γιουβέντους επικράτησε της Μπολόνια των δέκα παικτών στο dall’ Ara (0-1) και πήγε στο -1 από την Ρόμα με αγώνα περισσότερο.

Το ματς ξεκίνησε με ρυθμό, καθώς οι ομάδες έπαιξαν ανοιχτά, αναζητώντας από το γκολ. Οι Bianconeri βρήκαν δίχτυα στο 36' με τον Ντέιβιντ, όμως ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του ΜακΚένι. Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι Rossoblu πλησίασαν στο προβάδισμα, όταν το σουτ του Τζορτέα στο 45′ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Έτσι, το πρώτο μέρος τελείωσε χωρίς σκορ, όμως στο 64′ ήρθε το 0-1, όταν ο Γιλντίζ έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Καμπάλ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι πήρε το προβάδισμα και πέντε λεπτά αργότερα απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Χέγκεμ αποβλήθηκε για φάουλ στον Οπεντά, ο οποίος έβγαινε τετ-α-τετ και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.