Κλίντμαν Λίλο: Η ποιότητα δεν χωράει πια στον πάγκο

Αν το όνομα Κλίντμαν Λίλο δεν σας λέει και πολλά, σίγουρα θα σας πει στο άμεσο μέλλον. Γιατί πολύ απλά έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται και όχι αδίκως, ίσως άργησε κιόλας. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου.

Εικοσιέξι συμμετοχές στην Κ19 του Παναθηναϊκού, δέκα στον Παναθηναϊκό Β', αρκετές συμμετοχές στην αποστολή της πρώτης ομάδας των πρασίνων. Δέκα εμφανίσεις με την Under 21 της Εθνικής Αλβανίας.

Ωστόσο έπρεπε να βρεθεί στον ΟΦΗ για να πάρει παραστάσεις από την Super League και να δείξει ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγαλύτερους σε ηλικία τερματοφύλακες. Σίγουρα λείπει η εμπειρία, αλλά δεν λείπει το ταλέντο και το ποδοσφαιρικό θράσος.

Μπορεί ο ΟΦΗ να έχει δεχτεί 25 γκολ τη φετινή σεζόν έως τώρα στο πρωτάθλημα, μπορεί η άμυνα αρκετές φορές να είναι σε σύγχυση, αλλά ο ίδιος αποδεικνύει πως αν δεν ήταν κάτω από τα δοκάρια στους αγώνες που έχει σε χρησιμοποιηθεί, ίσως η ομάδα του να είχε δεχτεί πολύ περισσότερα γκολ.

Μετράει μόλις 8 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο αλλά όσοι έχουν παρακολουθήσει τους συγκεκριμένους αγώνες έχουν δει πως ο Λίλο στέκεται άνετα βασικός, και γιατί όχι αναντικατάστατος, σε ομάδα της πρώτης κατηγορίας.

Πολλοί θα πουν πως έχει δεχθεί 10 γκολ ο ΟΦΗ με εκείνον κάτω από τα δοκάρια.... αλλά έχει σώσει τα διπλάσια. Και δεν είναι υπερβολή. Μόνο και μόνο το παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού δείχνει ότι ο 22χρονος έχει αντανακλαστικά και αντίληψη που χρήζει προσοχής.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν σε εκείνον τον αγώνα τη νίκη με 3-0, αλλά ο ίδιος έσωσε ακόμη 3-4 «σίγουρα» γκολ. Και εκεί πολλοί αναρωτήθηκαν «ποιος είναι ο Λίλο».

Ο Κλίντμαν Λίλο λοιπόν, είναι εκείνος που έσωσε τον ΟΦΗ από τα να δεχθεί πολύ περισσότερα γκολ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο άνθρωπος που δυσκόλεψε την επίθεση της ΑΕΚ και χρειάστηκε να φτάσει στο τέλος για να βρει το γκολ.

Εκείνος που έπιασε τα άπιαστα στον αγώνα με την ΑΕΛ όταν η μπάλα έκαιγε και πήρε η ομάδα του μια πολύτιμη νίκη. Αυτός που κράτησε ανέπαφη την εστία του σε δύο αγώνες Κυπέλλου.

Και τώρα ξεκινούν να τον βλέπουν περισσότερα μάτια, που θα έπρεπε να τον είχαν δει όταν έκανε τις ίδιες σημαντικές και εντυπωσιακές επεμβάσεις με την ομάδα Νέων του Παναθηναϊκού, όταν η Εθνική Νέων Αλβανίας τον είχε σταθερά στις κλήσεις της και προστάτευε τα δοκάρια της.

Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Με οκτώ αγώνες ο Λίλο έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και ο ΟΦΗ θα είναι μόνο η αρχή. Ο νεαρός τερματοφύλακας έχει αρπάξει την ευκαιρία και δεν λέει να την αφήσει.

Μια ευκαιρία που αξίζει και με το παραπάνω, που την αξίζει εδώ και κάποια χρόνια και επιτέλους την πήρε.

Όλες οι ομάδες πρέπει να δουν στα «σπλάχνα» τους γιατί σίγουρα κρύβονται και άλλες περιπτώσεις όπως του Λίλο και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα ονόματα που έρχονται από το εξωτερικό.

Ο Κλίντμαν Λίλο έχει έρθει στο προσκήνιο για να μείνει. Στον ΟΦΗ; Σε άλλη ομάδα της Ελλάδας; Ίσως και στο εξωτερικό.