«Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»

Πίσω στη Λίβερπουλ θα γυρίσει ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι.

Δύσκολα θα παραμείνει στη Ρόμα ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς η απόδοσή του δεν κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, και το πιο πιθανό είναι να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει στη Λίβερπουλ.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μετρά 11 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους «τζιαλορόσι», αλλά δεν έχει εντυπωσιάσει, γι’ αυτό είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει πρόωρα στους «κόκκινους», οι οποίοι θα αναγκαστούν να του βρουν νέα ομάδα.

«Ο Τζιάν Πιέρο Γκασμπερίνι δεν είναι ικανοποιημένος με τις εμφανίσεις του Κώστα Τσιμίκα. Έτσι, ο αριστερός μπακ θα μπορούσε να φύγει από τη Ρόμα για να επιστρέψει στη Λίβερπουλ, ακόμα κι αν δεν είναι στα σχέδια των κόκκινων, θα προσπαθήσουν να βρουν μια νέα ομάδα για τον Έλληνα παίκτη», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Σκίρα.