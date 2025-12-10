Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Είναι αλήθεια: «Έλυσε» τα... μάγια ο Ροντρίγκο, 1-0 τη Σίτι η Ρεάλ! (vid) 10-12-2025 22:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Madrid Manchester City F.C. ΠΡΟΣΩΠΑ Ροντρίγκο Γκόες 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Χρειάστηκε 32 αγώνες για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος, καθώς κόντρα στους «Πολίτες» έσπασε την... κατάρα και σταμάτησε το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ για επιθετικό χωρίς γκολ! Θέση... Ζίβκοβιτς από τα δεξιά: Ο μουντιαλικός άσος από που ακούγεται για Ελλάδα menshouse.gr Νέα πρόσωπα, μεγάλες προσδοκίες: Οι μεταγραφές που ανεβάζουν επίπεδο τον μπασκετικό ΠΑΟΚ menshouse.gr Μεταγραφή αεροδρομίου με buy out: Ποιον δημοσιογράφο παίρνει απ’ την ΕΡΤ ο ΣΚΑΪ με 70.000 ευρώ dailymedia.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Είναι αλήθεια: «Έλυσε» τα... μάγια ο Ροντρίγκο, 1-0 τη Σίτι η Ρεάλ! (vid) SHARE