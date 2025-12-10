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Είναι αλήθεια: «Έλυσε» τα... μάγια ο Ροντρίγκο, 1-0 τη Σίτι η Ρεάλ! (vid)

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Χρειάστηκε 32 αγώνες για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος, καθώς κόντρα στους «Πολίτες» έσπασε την... κατάρα και σταμάτησε το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ για επιθετικό χωρίς γκολ!
Είναι αλήθεια: «Έλυσε» τα... μάγια ο Ροντρίγκο, 1-0 τη Σίτι η Ρεάλ! (vid)