Είναι αλήθεια: «Έλυσε» τα... μάγια ο Ροντρίγκο, 1-0 τη Σίτι η Ρεάλ! (vid)

Χρειάστηκε 32 αγώνες για να σκοράρει ο Βραζιλιάνος, καθώς κόντρα στους «Πολίτες» έσπασε την... κατάρα και σταμάτησε το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ για επιθετικό χωρίς γκολ!