Άλισον για Σαλάχ: «Έμεινε εκτός ως συνέπεια αυτού που έκανε, δεν είχε σκοπό να δείξει ασέβεια»

Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλιστον Μπέκερ, τοποθετήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με τον Μο Σαλάχ, τονίζοντας ότι ο Αιγύπτιος σταρ δεν είχε πρόθεση να δείξει ασέβεια προς τον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ ως συνέπεια αυτού που έκανε. Είναι αρκετά έξυπνος για να το γνωρίζει αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε σκοπό να δείξει ασέβεια προς τον οποιονδήποτε. Απλώς είχε την ελευθερία να μιλήσει σχετικά με το πως αισθάνεται για την όλη κατάσταση.

Πραγματικά, ελπίζω να παίξει ξανά για τη Λίβερπουλ. Αλλά αυτό είναι κάτι μεταξύ του Μο και του συλλόγου, δεν αφορά εμένα. Έχουμε μια καλή σχέση εδώ και καιρό, είναι θρύλος της Λίβερπουλ. Θα συζητήσω μαζί του, αλλά ιδιαιτέρως, διότι πρόκειται για κάτι προσωπικό».