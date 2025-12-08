Στο +8 σε σχέση με τον περσινό α΄ γύρο - Η καλύτερη εκκίνηση του ΠΑΟΚ την τελευταία 7ετία!

Με εντυπωσιακά διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο γύρο της Super League, παρουσιάζοντας την πιο αποτελεσματική εκκίνηση της τελευταίας επταετίας - Το SDNA αναλύει...

Μπορεί το ντέρμπι με τον Άρη να ανήκει ήδη στο παρελθόν, όμως η νίκη του ΠΑΟΚ στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης για τη 13η αγωνιστική σηματοδότησε και το φινάλε του πρώτου γύρου. Και τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μέχρι τώρα πορεία των ασπρόμαυρων παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μια ομάδα που, όταν έκανε τον χρόνο σύμμαχό της, έδειξε αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά τον εαυτό της. Μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα, προϊόν της δουλειάς του προπονητή της. Εκείνου που μπορεί να μην είναι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά αποδεικνύεται ο καταλληλότερος για τον ΠΑΟΚ, μεταμορφώνοντας κάθε υλικό που έχει στα χέρια του, μοντάροντας ξανά και ξανά την ομάδα και διορθώνοντας οτιδήποτε δεν συμβαδίζει με τη φιλοσοφία του.

Πέρσι, το 0/8 στα ντέρμπι μέχρι την έναρξη των playoffs αποτέλεσε το χαρακτηριστικό δείγμα ενός «soft» ΠΑΟΚ, που εμφανιζόταν κατώτερος των απαιτήσεων στα παιχνίδια υψηλής πίεσης. Φέτος, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο ΠΑΟΚ έχει μαζέψει ήδη εννέα βαθμούς στα ντέρμπι, μετρώντας τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις, και προβάλλει ως η πιο ανθεκτική ομάδα στα μεγάλα παιχνίδια, έχοντας δώσει μάλιστα τα δύο από αυτά εκτός έδρας.

Τι έκανες ΠΑΟΚ, πέρσι;

Πέρσι, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με μόλις 24 βαθμούς. Φέτος, στο ίδιο σημείο της σεζόν, μετρά ήδη 32, δηλαδή +8 σε σχέση με την περσινή του συγκομιδή. Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση στην επίθεση. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε σκοράρει 23 φορές στο περσινό πρώτο μισό, ενώ φέτος έχει φτάσει τα 29 γκολ, παρουσιάζοντας αύξηση έξι τερμάτων.

Στο αμυντικό κομμάτι η διαφορά είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη. Ο περσινός ΠΑΟΚ παρουσίαζε εύκολα λάθη και στιγμές αποσύνδεσης που του κόστιζαν βαθμούς. Φέτος, η ομάδα έχει πιο μικρές αποστάσεις, καλύτερες καλύψεις και μεγαλύτερη συνοχή χωρίς την μπάλα. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στους αριθμούς: από τα 15 γκολ παθητικό πέρσι, ο φετινός ΠΑΟΚ έχει πέσει στα 10, ενώ μετρά 7/13 clean sheets, έναντι των 8/13 του Ολυμπιακού.

Η καλύτερη εκκίνηση του ΠΑΟΚ την τελευταία 7ετία!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 2η θέση, μόλις στο -2 από την κορυφή, με ρεκόρ 10 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και τη σεζόν 2018-19, στην οποία ο Δικέφαλος είχε κατακτήσει το νταμπλ και ήταν η τελευταία πριν την αλλαγή του φορμάτ και την ύπαρξη των playoffs. Από τη σεζόν 2019-20, η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχει 26 αγωνιστικές και δύο γύρους από 13 «στροφές».

Την πρώτη σεζόν, συγκεκριμένα της ύπαρξης των playoffs, ο ΠΑΟΚ είχε συγκεντρώσει στις 13 πρώτες αγωνιστικές, 31 βαθμούς (9-4-0 ρεκόρ), ξεκίνημα το οποίο μέχρι πέρσι ήταν το καλύτερο των τελευταίων έξι ετών.

Όμως ο φετινός ΠΑΟΚ «σπάει» τα κοντέρ. Δέκα νίκες σε 13 αγώνες και 32 βαθμοί για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του, έχοντας μείνει ισόπαλοι με Αστέρα και Παναιτωλικό και γνωρίζοντας την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι σεζόν και η συγκομιδή του ΠΑΟΚ: