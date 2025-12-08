Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι - Μοναδικός από τους Big5 με τρεις νίκες!

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στα ντέρμπι, καθώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν η μόνη από τους Big 5 που σημείωσε τρεις νίκες, αριθμός που καμία άλλη δεν κατάφερε να φτάσει - Τι δείχνουν τα νούμερα με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των ντέρμπι στη Super League.

Οι διαφωνίες για το αν τα ντέρμπι ή τα ματς της περιφέρειας κρίνουν τελικά το πρωτάθλημα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όμως τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει θεαματικά μέσα σε έναν χρόνο. Η περσινή ομάδα που «πονούσε» σε τέτοιου τύπου αγώνες έχει μεταμορφωθεί φέτος σε απόλυτο κυρίαρχο, παρουσιάζοντας τα καλύτερα νούμερα στα πιο απαιτητικά 90λεπτα της σεζόν.

Ο κύκλος των ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το εντός έδρας ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τους Θεσσαλονικείς. Προερχόμενος από ένα αρνητικό σερί, ο Δικέφαλος έστειλε ηχηρό μήνυμα αντίδρασης, ανέτρεψε το σκορ (2-1) και άναψε από νωρίς… φωτιές στη μάχη του τίτλου.

Ακολούθησε η παράσταση στην OPAP Arena, σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στρατηγικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα. Ρεσιτάλ Λουτσέσκου από τον πάγκο, «όργια» Κωνσταντέλια στο γήπεδο και ένα τρίποντο–«χρυσάφι» που με το… φτωχό αλλά απόλυτα ουσιαστικό 0-2 έστειλε τον Δικέφαλο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η μοναδική απώλεια βαθμών για τον ΠΑΟΚ καταγράφηκε στη Λεωφόρο, όπου ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό (2-1) λίγο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ένα ματς που θα μπορούσε να πάρει διαφορετική τροπή για τους Θεσσαλονικείς, όμως η… σκληρή φύση των ντέρμπι έγραψε ήττα.

Τελευταίο εμπόδιο από τους Big 5 ήταν ο Άρης, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στην έδρα του. Με ξεκάθαρη υπεροχή σε όλους τους τομείς, ο Δικέφαλος «καθάρισε» τους «κίτρινους» με 3-1, ολοκληρώνοντας ιδανικά τον κύκλο των μεγάλων αναμετρήσεων.

Το συμπέρασμα των ντέρμπι; Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα από τους Big 5 που μετρά τρεις νίκες, έχοντας μάλιστα δώσει δύο από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια του εκτός έδρας, απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ένα αποτύπωμα ισχύος που δύσκολα αμφισβητείται.

Η καλύτερη επίθεση στα ντέρμπι - Ποια είναι τα δεδομένα για την άμυνα

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα στα ντέρμπι του πρώτου γύρου, συγκεντρώνοντας εννέα βαθμούς (3 νίκες, 1 ήττα), με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στους επτά, έχοντας μόλις δύο νίκες.

Αξίζει, όμως, να υπογραμμιστεί και η επιθετική του υπεροχή.

Ο Δικέφαλος διαθέτει την καλύτερη επίθεση στα μεγάλα παιχνίδια με οκτώ γκολ. Ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με έξι τέρματα, ενώ αμυντικά ο ΠΑΟΚ έχει επίσης την κορυφαία επίδοση -μαζί με τους Πειραιώτες- με μόλις τέσσερα γκολ παθητικό στα ντέρμπι.

Αναλυτικά η επιμέρους βαθμολογία: