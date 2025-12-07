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Live Streaming: H συνέντευξη Τύπου Λουτσέσκου και Χιμένεθ

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ζωντανά με εικόνα και ήχο η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Χιμένεθ στο γήπεδο της Τούμπας.
Live Streaming: H συνέντευξη Τύπου Λουτσέσκου και Χιμένεθ