Όρθια η Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, έβαλε δύσκολα στο Βόλο

Το χορταστικό α΄ημίχρονο…σημάδεψε την αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της Super League, με την Κηφισιά να προηγείται με αυτογκόλ του Κάργα (36΄) και την θεσσαλική ομάδα να ισοφαρίζει (1-1) με πέναλτι του Χάμουλιτς (43΄) – Χαμένες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους στο β΄ημίχρονο, MVP o κίπερ Σιαμπάνης έδωσε το βαθμό στους Βολιώτες.

Τόσο η θεσσαλική ομάδα, όσο και η Κηφισιά, είναι δύο από τις πιο επιθετικές ομάδες του φετινού πρωταθλήματος κι αυτό αποτυπώθηκε στο χορτάρι στα πρώτα 45 λεπτά.

Εξαιρετικές ρυθμός, η μπάλα πάνω – κάτω στις δύο περιοχές και οι τελικές προσπάθειες να διαδέχονται η μία την άλλη (και) στις δύο εστίες.

Η πρώτη καλή ευκαιρία καταγράφηκε στο 8΄για τους γηπεδούχους, όταν έπειτα από σουτ του Χάμουλιτς από θέση ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Η Κηφισιά «απάντησε» ένα λεπτό αργότερα (9΄). Ο Τεττέη με ωραία ατομική προσπάθεια μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ και ο Σιαμπάνης απέκρουσε δύσκολα.

Στο 11΄ ο Έλληνας διεθνής φορ…έστρωσε την μπάλα στον Πόμπο στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αυτός έπιασε το σουτ και ο Σιαμπάνης έβαλε το «στοπ».

Αυτογκόλ ο Κάργας (0-1)

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε στα χέρια της το…τιμόνι του αγώνα στο 36΄. Έπειτα από κάκιστη απομάκρυνση του Μύγα, η μπάλα πήγε…συστημένη στον Σιμόν που σούταρε ο Κάργας έβαλε την κόντρα και με αυτογκόλ έκανε το 0-1.

Ισοφάριση (1-1) από την άσπρη βούλα

Ο Βόλος ξεπέρασε άμεσα το σοκ του γκολ της Κηφισιά και στο 40΄ κέρδισε πέναλτι. Ο Λάμπρου «χόρεψε» τον Σόουζα που τον ανέτρεψε και ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι.

Ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 43΄, κέρδισε τον Ραμίρεζ και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες (1-1) στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου και με 20 συνολικά τελικές προσπάθειες.

To β΄ημίχρονο δεν είχε να παρουσιάσει το φρενήρη ρυθμό του πρώτου 45λεπτου. H πρώτη αξιόλογη φάση στην επανάληψη ήρθε στο 68΄.

MVP ο Σιαμπάνης

Ο Πόμπο σούταρε από διαγώνια θέση ο Σιαμπάνης απέκρουσε, ο Πόκορνι πήρε το...ριμπάουντ κι έπιασε νέου σουτ που εξουδετέρωσε ξανά ο τερματοφύλακας του Βόλου.

Στο 70΄ευθύβολο σουτ του Αντόνισε το έβγαλε κι αυτό ο Σιαμπάνης που στο 86΄κατέβασε εκ νέου τα ρολά σε...κεραυνό του Αντόνισε.

Βάσει συνολικής εικόνας στο παιχνίδι αν μία ομάδα άξιζε περισσότερο τη νίκη αυτή ήταν η Κηφισιά που ήταν καλύτερη στο δεύτερο 45λεπτο, ωστόσο έπεσε πάνω στον σούπερ - Σιαμπάνη που πιστώθηκε ουκ ολίγες σωτήριες αποκρούσεις κι ήταν ο MVP της αναμέτρησης.

Ο διαιτητής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Σιμόν, Χάμουλιτς, Αμανί, Πόκορνι, Μακνί, Λαρουσί, Μύγα,

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Μαρτίνες, Κόμπα (90΄Ασεχνούν), Λάμπρου, Τζόκα (90΄ Μπουζούκης), Πίντσι (54΄Χουάνπι), Χάμουλιτς (73΄Μακνί).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα Ούγκο, Πόκορνι, Λαρουσί, Εμπό, Ρούμπεν Πέρεθ (55΄Αμανί), Πόμπο (93΄Ρουκουνάκης), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (90΄Σόουζα Ζ.).