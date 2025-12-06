Live: Βόλος - Κηφισιά

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Πανθεσσαλικό Στάδιο / Cosmote Sport 2HD
13η αγωνιστική
13η αγωνιστική
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
1 1
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ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διαιτητης
- Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
- Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτωλοακαρνανίας)
- Κόλλιας Αθανάσιος (Ηπείρου)
Τεταρτος
- Μπακογιάννης Άγγελος (Αθηνών)
Σκορερς
- 42' Σαΐντ Χάμουλιτς (πέναλτι)
Κιτρινες καρτες
- 60' Σαΐντ Χάμουλιτς
- 86' Χιόρτουρ Χέρμανσον
- 90+1' Ναμπίλ Μακνί
- 90+2' Γιώργος Μύγας
Σκορερς
- 36' Γιάννης Κάργας (αυτογκόλ)
Κιτρινες καρτες
- 25' Νταβίντ Σιμόν
- 83' Λαζάρ Αμανί
- 90+1' Γιάκουμπ Πόκορνι
- 90+2' Γιασέρ Λαρουσί