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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Πανθεσσαλικό Στάδιο / Cosmote Sport 2HD
13η αγωνιστική
Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
1 1
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ΑΕ Κηφισιάς
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
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Διαιτητης
  • Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
  • VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
  • Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτωλοακαρνανίας)
  • Κόλλιας Αθανάσιος (Ηπείρου)
Τεταρτος
  • Μπακογιάννης Άγγελος (Αθηνών)
Σκορερς
  • 42' Σαΐντ Χάμουλιτς (πέναλτι)
Κιτρινες καρτες
  • 60' Σαΐντ Χάμουλιτς
  • 86' Χιόρτουρ Χέρμανσον
  • 90+1' Ναμπίλ Μακνί
  • 90+2' Γιώργος Μύγας
Σκορερς
  • 36' Γιάννης Κάργας (αυτογκόλ)
Κιτρινες καρτες
  • 25' Νταβίντ Σιμόν
  • 83' Λαζάρ Αμανί
  • 90+1' Γιάκουμπ Πόκορνι
  • 90+2' Γιασέρ Λαρουσί

Live: Βόλος - Κηφισιά

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