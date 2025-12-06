Παναθηναϊκός: Ο Ζέκα στη θέση του Τζαβέλλα

Ο Κάρλος Ζέκα θα καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Γιώργου Τζαβέλλα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού.

Εκ των έσω καλύπτεται η αποχώρηση του Γιώργου Τζαβέλλα στους Πράσινους.

Ο παλαίμαχος άσος είχε καθήκοντα διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος και το πρόσωπο που προκρίθηκε για να καλύψει το κενό του είναι ο Κάρλος Ζέλκα.

Ο Πορτογάλος με ελληνικό διαβατήριο πρώην άσος της ομάδας, επέστρεψε στα τέλη Οκτωβρίου στον Παναθηναϊκό, έχοντας ρόλο υπευθύνου στο τμήμα σκάουτινγκ για την Πορτογαλία και τη Λατινική Αμερική.

Πλέον θα έχει και χρέη γενικού αρχηγού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει δώσει επίσης την έγκρισή του, ενώ θα διατηρήσει τα καθήκοντά του και στο σκάουτινγκ του συλλόγου.