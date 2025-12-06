Για την παραμονή στην κορυφή ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ

Με δύο αναμετρήσεις σε Καραϊσκάκη και Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος οδεύει στο φινάλε του, με τον Ολυμπιακό να κρατά στα χέρια του τον άτυπο τίτλο του "πρωταθλητή χειμώνα". Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρηθούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους στη φιλοξενία του ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 1), στο ματς που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει ξανά στους Ποντένσε και Τσικίνιο, αλλά όχι στους τραυματίες Ρέτσο και Πασχαλάκη, τη στιγμή που οι Κρητικοί βρίσκονται με τη... θηλιά στον λαιμό, ενώ ο Χρήστος Κόντης έχει τιμωρημένους τους Σαλσίδο, Αποστολάκη και τραυματία τον Νέιρα.

Στον Βόλο η τοπική ομάδα περιμένει την Κηφισιά (20:30, Cosmote Sport 2) σε μία πολύ ενδιαφέρουσα, όσο και αμφίρροπη μάχη, με στόχο το τρίποντο που θα φέρει την ομάδα του Φεράντο μόνη στην 4η θέση της βαθμολογίας. Η Κηφισιά έρχεται από την εμφατική νίκη επί του Πανσερραϊκού και θέλει να δώσει συνέχεια για να εδραιωθεί στην πρώτη οκτάδα.