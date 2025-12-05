Ρόουζ: «Να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ»

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ, στις δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του εκτός έδρας ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ (7/12), τόνισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πάνε στην Τούμπα μόνο για τη νίκη

Ερωτώμενος αρχικά ο κεντρικός αμυντικός του Άρη πώς έχει διαμορφωθεί το κλίμα στην ομάδα μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο (3/12), απάντησε:

“Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Το να δεχτούμε ένα γκολ όπως αυτό που δεχτήκαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν απογοητευτικό. Από την άλλη, δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι αυτό. Αντιμετωπίσαμε σωστά τον αντίπαλο. Κρατάμε τα θετικά που δείξαμε στο παιχνίδι και ανυπομονούμε για αυτό που ακολουθεί την Κυριακή (σ.σ. με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα)”.

Στην ερώτηση τι έδειξε το ντέρμπι της περασμένης Τετάρτης για αυτό που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή, σε ό,τι αφορά στον αγωνιστικό τομέα, είπε:

“Κατ’ αρχάς, μιλάμε για ένα ντέρμπι. Στα ντέρμπι θέλεις πάντα τη νίκη! Το ερχόμενο με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι στο γήπεδό μας αυτή τη φορά. Ο προπονητής μας και το τεχνικό επιτελείο μάς έχουν αναλύσει το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και δουλεύουμε πάνω σε αυτή την ανάλυση. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή”.

Σε ό,τι αφορά στην προσωπική του άποψη, τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ο Άρης στην Τούμπα από όσα έκανε στο “Κλεάνθης Βικελίδης” στον αγώνα Κυπέλλου και ποια λάθη δεν πρέπει να επαναλάβει, εστίασε στα εξής:

“Αυτά που πρέπει να κρατήσουμε από τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης είναι η δύναμη που είχαμε σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Το μυστικό σε κάθε ντέρμπι είναι να έχεις πάθος για τη νίκη και να τα δίνεις όλα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουμε και στο ερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ”.

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ είναι παλιός στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζει καλά τι σημαίνουν οι αναμετρήσεις του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ρωτήθηκε, λοιπόν, τι είπε στους νεότερους από αυτόν παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, που υπάρχουν στην ομάδα. Τόνισε:

“Παίκτες όπως εγώ και ο Φαμπιάνο είμαστε έμπειροι στην ομάδα και γνωρίζουμε περισσότερα από άλλους για αυτά τα ντέρμπι. Εξηγήσαμε, λοιπόν, στους νεότερους από εμάς στην ομάδα τη σημασία αυτών των αγώνων. Πιστεύω ότι έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνουν αυτοί οι αγώνες, αν κρίνω από το πώς αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν ανησυχώ για τη νοοτροπία, με την οποία πηγαίνουμε στο ερχόμενο παιχνίδι, αλλά και για το πάθος μας, ως ομάδα”.

Όσο για το μήνυμα που ο ίδιος ήθελε να στείλει προς τον κόσμο του Άρη για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής ήταν σαφής:

“Θα πάμε στην έδρα του ΠΑΟΚ για να νικήσουμε! Θα πάμε για να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ! Θα πάμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να τα δώσουμε όλα γι’ αυτούς”.