Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Καλή στιγμή για τον Άρη, άστοχο σουτ του Πέρεθ (vid) 03-12-2025 22:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Άρης ΠΡΟΣΩΠΑ Κάρλες Πέρεθ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 36΄ο Άρης είχε μία καλή στιγμή απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Κάρλες Πέρεθ να συγκλίνει και να κάνει το σουτ με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Η φάση: Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Η μεγαλύτερη πρόκληση στην επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ menshouse.gr ΑΕΚ: Η δυνατή κίνηση στο 6 και η τακτική ανάλυση του συστήματος του Νίκολιτς με τις νέες μεταγραφές menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Καλή στιγμή για τον Άρη, άστοχο σουτ του Πέρεθ (vid) SHARE