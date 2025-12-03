Καλή στιγμή για τον Άρη, άστοχο σουτ του Πέρεθ (vid)

Στο 36΄ο Άρης είχε μία καλή στιγμή απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Κάρλες Πέρεθ να συγκλίνει και να κάνει το σουτ με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η φάση: