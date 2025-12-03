Σε ένα ματς χωρίς ουσιαστική βαθμολογική σημασία, η Athens Kallithea νίκησε με 2-1 την Καβάλα και ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Έχοντας 3 ήττες στις 3 πρώτες αγωνιστικές, η γηπεδούχος ομάδα ήξερε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην διοργάνωση. Η Καβάλα από την άλλη είχε μαθηματικές πιθανότητες, μιας και είχε μόλις δώσει 2 παιχνίδια, αν και το τελευταίο της θα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ούσα το μεγάλο αουτσάιντερ.

Όπως και να 'χει, παρά την έλλειψη ουσιαστικού κινήτρου, η Athens Kallithea είναι η ομάδα που μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 21', με σκόρερ τον Σωτηράκο, σε φάση που προήλθε από καλή εκτέλεση κόρνερ.

Με την έναρξη της επανάληψης οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, με «δράστη» τον Σταμούλη, όμως το σύνολο του Οφρυδόπουλου «απάντησε» πολύ γρήγορα και στο 51' βρέθηκε ξανά μπροστά με γκολ του Σαρδέλη. Το 2-1 διατηρήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με την Athens Kallithea να φτάνει τους 3 βαθμούς και την Καβάλα να μένει στον 1.

Οι αρχικές ενδεκάδες

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κολιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Πουλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Γκολφίνος, Σαρδέλης, Καντίγιο.

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.