Γίνονται και θαύματα: Μετά από σχεδόν 3 μήνες στους Reds, ο Αλεξάντερ Ίσακ σκόραρε το πρώτο του γκολ στην Premier League και οδήγησε την Λίβερπουλ στο σημαντικό «διπλό» επί της Γουέστ Χαμ με σκορ 1-0.

Μετά από δύο σερί «τριάρες» στο πρωτάθλημα από Σίτι και Νότιγχαμ και την «τεσσάρα» από την Αϊντχόφεν (4-1) στο Champions League, έφτασε η στιγμή να χαμογελάσουν και οι φίλοι της Λίβερπουλ. Οι Reds φιλοξενήθηκαν από την πολύ κακή φέτος Γουέστ Χαμ και έφυγαν με το «διπλό» από το Λονδίνο με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Μάλιστα, το αξιοσημείωτο της αναμέτρησης είναι πως, επιτέλους, ο Αλεξάντερ Ίσακ θυμήθηκε που είναι το τέρμα και βρήκε δίχτυα. Ο Σουηδός φορ, o οποίος κόστισε στη Λίβερπουλ περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, είναι η σκιά του καλού εαυτού του τη φετινή σεζόν και μετά από περίπου 3 μήνες σκόραρε το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο 26χρονος φορ βρήκε δίχτυα στο 60ο λεπτό και «ξεκλείδωσε» το ματς για την Λίβερπουλ, κάνοντας το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Κόντι Χάκπο έβαλε κι αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και υπέγραψε τη νίκη των Reds, κάνοντας το 2-0 στο 92ο λεπτό.

Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και «έπιασε» την Γιουνάιτεντ στην 7η θέση και τους 21 βαθμούς. Από την άλλη, η Γουέστ Χαμ είναι ισόβαθμη με τη Λιντς στην 18η θέση και στους 11 πόντους και κινδυνεύει με υποβιβασμό.