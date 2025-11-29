Ένα γκολ του Σιφναίου με πέναλτι ήταν αρκετό για τον ΑΟΚ να επικρατήσει του Νέστου Χρυσούπολης (1-0), στο ντέρμπι της Καβάλας.

Καβάλα και Νέστος μονομάχησαν στο «Ανθή Καραγιάννη» σε ένα τοπικό ντέρμπι παραμονής με μεγάλη σημασία.

Ο γηπεδούχος ΑΟΚ αποδείχθηκε ανώτερος καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα και ένα πέναλτι του Σιφναίου στο 57ο λεπτό ήταν αρκετό για να του δώσει τη νίκη και τους πολύτιμους τρεις πόντους.

Με τη νίκη αυτή η Καβάλα «πάτησε» στην 6η θέση για πρώτη φορά με 12 βαθμούς, προσπερνώντας τον Νέστο που παρέμεινε στους 11 αντίστοιχα.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΑΟΚ φιλοξενείται από τον Μακεδονικό, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενεί τον Ηρακλή.