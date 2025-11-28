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Ο Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού (pics)

Ποδόσφαιρο
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Ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Ομάρ Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και θυμήθηκε ξανά τις ιδιαίτερες στιγμές που πέρασε στον Πειραιά.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών:

 

Ο Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού (pics)