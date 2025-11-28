Ο Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού (pics)

Ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Ομάρ Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και θυμήθηκε ξανά τις ιδιαίτερες στιγμές που πέρασε στον Πειραιά.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών: 🔴⚪️ Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και ξαναζωντάνεψε τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα!



Our beloved Οmar Εlabdellaoui visited our Club’s new museum and relived his legendary moments with the red-and-white jersey! pic.twitter.com/kjpEtmiAzz — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 28, 2025