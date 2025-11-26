Η αποκάλυψη του «SUPER – 3», ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και τι «παίζει» με τον Καρυπίδη

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη μιλούν για επαφή με πανίσχυρο (οικονομικά) επιχειρηματία, και το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ, αναφορικά με το τι πραγματικά συμβαίνει μετά το ταξίδι Καρυπίδη στις ΗΠΑ και πόσο ρεαλιστικό είναι το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας.

Σκόνη σήκωσε η τελευταία διαδικτυακή εκπομπή των οργανωμένων οπαδών του Άρη.

Ο «SUPER - 3» έριξε «βόμβα» μιλώντας ανοιχτά για επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία που φέρεται να έχει εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον για την ΠΑΕ.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι οργανωμένοι, ο επιχειρηματίας ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη κίνηση, ζητώντας πληροφορίες για την κατάσταση της ομάδας.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, στη σχετική τηλεδιάσκεψη φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει επενδυτική διάθεση για το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Οι πληροφορίες που μετέφεραν οι οργανωμένοι ανέφεραν πως, παρότι το ενδιαφέρον βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, δεν αποκλείεται να πάρει άμεσα πιο συγκεκριμένη μορφή και με επίσημη προσέγγιση προς τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Μάλιστα, ειπώθηκε χαρακτηριστικά πως «δεν θα αργήσει η στιγμή που θα χτυπήσει το τηλέφωνο του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ».

Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του SDNA

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, πράγματι υφίσταται επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Άρης κι αυτό συνδέεται με το πρόσφατο (τελευταίο) ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στις ΗΠΑ.

Οι επαφές που έγιναν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν ήταν τυπικές, όμως μέχρι να πάρουν επίσημη μορφή οι συζητήσεις υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση, σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.

Η πλευρά του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα, την πραγματική αξία της ΠΑΕ και το περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να επενδύσει.

Ο Καρυπίδης από την πλευρά του δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε διαδικασία πώλησης, χωρίς μια ξεκάθαρη και σοβαρή πρόταση που θα τον κάνει να σκεφτεί σοβαρά την αποχώρησή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και κατ΄επέκταση από το χώρο του ποδοσφαίρου.

Κάτι που σημαίνει πως για να φτάσουμε στο σημείο να υπάρξουν ουσιαστικές συζητήσεις - εξελίξεις και να φτάσει η υπόθεση στο σημείο του «λευκού καπνού» χρειάζεται χρόνος κι ενώ το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και οι πρώτες (διερευνητικές) επαφές έχουν γίνει.