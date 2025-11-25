Σε ένα ματς μεταξύ των μοναδικών ομάδων, στο φετινό Champions League, που δεν είχαν ούτε έναν βαθμό, στο τέλος κατάφερε να χαμογελάσει επιτέλους τουλάχιστον η μία και αυτή ήταν η Μπενφίκα.
Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη μετρούσε τέσσερις ήττες σε ισάριθμα ματς στο Champions League και έσπασε το ρόδι, καταφέρνοντας να επικρατήσει του Άγιαξ με σκορ 2-0 στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Έτσι, ακόμη και τώρα ο Ζοσέ Μουρίνιο πιστεύει πως μπορεί να σώσει τους Αετούς και να τους οδηγήσει στην πρόκριση στην επόμενη φάση, με τρία ματς να απομένουν ακόμη, ενώ ο Αίαντας χάνει οριστικά το... τρένο της πρόκρισης, καθώς παρέμεινε στην τελευταία θέση ως η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό.
Οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά το ματς και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σάμουελ Νταλ. Ο Σουηδός μέσος πήρε το «ριμπάουντ» από μία απόκρουση του τερματοφύλακα σε κεφαλιά του Ρίος και εξαπέλυσε μία... οβίδα για να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 1-0.
Ο χρόνος περνούσε και οι Ολλανδοί πίεζαν για την ισοφάριση, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν και όλα έδειχναν πως δεν θα αλλάξει το σκορ στο ματς. Όμως, στο 90ο λεπτό τελικά, ο Λεάντρο Μπαρέιρο με πολύ ωραίο και επίσης δυνατό τελείωμα βρήκε κι αυτός δίχτυα, έκανε το 2-0 και «κλείδωσε» τη νίκη για τη Μπενφίκα.