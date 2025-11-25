Μετά από τέσσερις σερί ήττες στα πρώτα ματς, η Μπενφίκα τελικά τα κατάφερε, επικράτησε στο Άμστερνταμ του Άγιαξ με σκορ 2-0 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Champions League.

Σε ένα ματς μεταξύ των μοναδικών ομάδων, στο φετινό Champions League, που δεν είχαν ούτε έναν βαθμό, στο τέλος κατάφερε να χαμογελάσει επιτέλους τουλάχιστον η μία και αυτή ήταν η Μπενφίκα.

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη μετρούσε τέσσερις ήττες σε ισάριθμα ματς στο Champions League και έσπασε το ρόδι, καταφέρνοντας να επικρατήσει του Άγιαξ με σκορ 2-0 στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έτσι, ακόμη και τώρα ο Ζοσέ Μουρίνιο πιστεύει πως μπορεί να σώσει τους Αετούς και να τους οδηγήσει στην πρόκριση στην επόμενη φάση, με τρία ματς να απομένουν ακόμη, ενώ ο Αίαντας χάνει οριστικά το... τρένο της πρόκρισης, καθώς παρέμεινε στην τελευταία θέση ως η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό.

Οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά το ματς και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σάμουελ Νταλ. Ο Σουηδός μέσος πήρε το «ριμπάουντ» από μία απόκρουση του τερματοφύλακα σε κεφαλιά του Ρίος και εξαπέλυσε μία... οβίδα για να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 1-0.

Ο χρόνος περνούσε και οι Ολλανδοί πίεζαν για την ισοφάριση, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν και όλα έδειχναν πως δεν θα αλλάξει το σκορ στο ματς. Όμως, στο 90ο λεπτό τελικά, ο Λεάντρο Μπαρέιρο με πολύ ωραίο και επίσης δυνατό τελείωμα βρήκε κι αυτός δίχτυα, έκανε το 2-0 και «κλείδωσε» τη νίκη για τη Μπενφίκα.