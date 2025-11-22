Η μεγάλη ευκαιρία της απογείωσης του ΠΑΟΚ!

Η Νέα Τούμπα, η παρουσία Σαββίδη και Μυστακίδη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ο ΑΣ και η ευκαιρία της απογείωσης του ΠΑΟΚ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ βιώνει ίσως την πιο καθοριστική και ιστορική καμπή της σύγχρονης πορείας του.

Γεγονότα που μέχρι χθες φάνταζαν δύσκολα ή και ανέφικτα, σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον σταθερότητας, δυναμικής και προοπτικής για ολόκληρο τον σύλλογο. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, δύο πυλώνες της ασπρόμαυρης οικογένειας, συντονίζονται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε μια κοινή τροχιά απογείωσης.

Για το νέο γήπεδο, σημειώθηκε μια εξέλιξη που δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ιστορική. Άνθρωποι που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν διαφωνίες και έντονα διαφορετικές προσεγγίσεις, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με διάθεση να προτάξουν το καλό του ΠΑΟΚ.

Η λογική και η αγάπη για τον σύλλογο επικράτησαν και το αποτέλεσμα αυτής της σύμπλευσης είναι μια συμφωνία-σταθμός για τη νέα Τούμπα.

Με την οριστικοποίηση των διαδικασιών και τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων, το «χρίσμα» για το νέο γήπεδο δόθηκε φυσικά στον ευεργέτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, σε μία αποκατάσταση της όποιας αδικίας θα μπορούσε να έχει συμβεί.

Την ίδια στιγμή, στο μπασκετικό τμήμα καταγράφεται επισήμως μια εξίσου εντυπωσιακή και αισιόδοξη εξέλιξη. Μετά και την τυπική έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού – αφού ο φάκελος κρίθηκε υπερπλήρης – ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρίσκεται... μισό βήμα από το να αναλάβει το τιμόνι του τμήματος.

Η προοπτική αυτή έχει ήδη δημιουργήσει κύματα ενθουσιασμού στους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς επιστρέφει στο μπάσκετ μια οικονομική δύναμη ικανή να επαναφέρει την ομάδα εκεί όπου την γνώρισαν οι παλαιότερες γενιές, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, διεκδικώντας τίτλους και ξαναχτίζοντας την αίγλη του παρελθόντος.

Όλα αυτά φυσικά, δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει αν ο Θανάσης Χατζόπουλος δεν έσωζε το τμήμα το καλοκαίρι του 2020, δίνοντας τρομερή οικονομική σταθερότητα και αγωνιστική αξιοπρέπεια μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα.

Η ταυτόχρονη παρουσία δύο οικονομικών «κολοσσών» σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, του Ιβάν Σαββίδη και του Αριστοτέλη Μυστακίδη σε συνδυασμό με έναν ισχυρό και οργανωμένο Α.Σ., δημιουργεί ένα πρωτοφανές τρίπτυχο δύναμης για τον σύλλογο.

Το οικοδόμημα του ΠΑΟΚ μπορεί να θέσει γερά θεμέλια σε όλα τα επίπεδα.

Από τις επαγγελματικές ομάδες μέχρι τον Ερασιτέχνη που αποτελεί την ψυχή και τη συνέχεια του Δικεφάλου.

Η συγκυρία αυτή δεν είναι απλώς θετική, είναι μοναδική. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να απογειωθεί πολλά επίπεδα παραπάνω, να επενδύσει σε δομές, εγκαταστάσεις και αγωνιστική ισχύ.

Το μέλλον μοιάζει πιο αισιόδοξο από ποτέ. Και ίσως, χρόνια από σήμερα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ να θυμούνται αυτές τις μέρες ως την αρχή ενός νέου, ακόμη πιο λαμπρού κεφαλαίου στην ιστορία του συλλόγου.