Πώς θα πείσεις ότι χτίζεις κάτι πραγματικά σπουδαίο, όταν δε λες ούτε στον καθρέφτη σου την αλήθεια για το βλαβερό παρελθόν;

Ο Βασίλης Βέργης γράφει δυο σκέψεις για όσα είπε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Αλαφούζος.

Διαχωρίζω, ευθύς εξαρχής, σε δύο ενότητες, όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος χθες στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους 6 συναδέλφους που είχε απέναντί του: Το παρόν-μέλλον και το παρελθόν.

- Είναι η πρώτη φορά στα 13 χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό που άπαντες του αναγνωρίζουν ότι έχει βάλει μπροστά ένα ποδοσφαιρικό πλάνο το οποίο στηρίζεται σε σημαντικές προσωπικότητες, ιδίως από το εξωτερικό: Μπαντλίνι, Μπενίτεθ, Κορόνα αλλά και ο Κοτσόλης συνθέτουν μια ομάδα σημαντικών ποδοσφαιρανθρώπων, μπορούν να αναμορφώσουν εκ βάθρων το τριφύλλι και να φτιάξουν -σε συνδυασμό με τα πολλά λεφτά που έχει να επενδύσει ο Αλαφούζος- κάτι πραγματικά καλό στα χρόνια που έρχονται μέχρι και την παράδοση του γηπέδου στο Βοτανικό την άνοιξη του 2027. Τούτη την πρόθεση όποιος την αμφισβητήσει στον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα είναι εμμονικός και άδικος.

- Εδώ όμως έρχεται να κολλήσει ένα μεγάλο "αλλά". Υπάρχει σοφό απόφθεγμα που λέει ότι κανένας λαός (κατ΄ επέκταση και πρόσωπο) δεν μπορεί να πάει μπροστά εάν δεν είναι σε θέση να διαβάσει σωστά το παρελθόν του και να διδαχθεί από αυτό. Ακούγοντας τον Γιάννη Αλαφούζο το βράδυ της Κυριακής υπήρχαν σημαντικά κομμάτια του παρελθόντος που με βάσει όσα είπε έπρεπε είτε να κλείσεις είτε να... σπάσεις την τηλεόραση:

Α. Το... αμίμητο ότι "δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα στον Παναθηναϊκό". Είναι να τρελαίνεσαι όταν το λέει αυτό ο άνθρωπος εξαιτίας του οποίου ο σύλλογος έμεινε εκτός Ευρώπης για 4 σεζόν, κινδύνευσε να υποβιβαστεί στη Β' Εθνική (και γλίτωσε επειδή Μελισσανίδης, Μαρινάκης, Σαββίδης και οι άλλοι στη Λίγκα ΑΛΛΑΞΑΝ τον κανονισμό), διέλυσε την ομαδάρα που είχε φτιάξει ο Ουζουνίδης, ξεπούλησε Μπεργκ, Ζέκα και τους άλλους. Όχι απλώς τράβηξε τη πρίζα αλλά ξεκόλλησε και τον τοίχο ο κ. Αλαφούζος εκείνη την εποχή.

Β. Πως είναι δυνατόν να τον ακούς να λέει ότι "υπήρξαν αποδείξεις αλλά και σοβαρές ενδείξεις για την τιμωρία προσώπων στην υπόθεση Κοριόπολις", όταν εκείνος ήταν που κατηγορούσε χρόνια τον Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά όταν πήγε στο δικαστήριο ως μάρτυρας... έπαθε αμνησία! Και την Κυριακή παραδέχθηκε ότι δεν θυμόταν αγώνες και ημερομηνίες! Δηλαδή πετούσε καταγγελίες βροχή επί χρόνια αλλά στο δικαστήριο πήγε χωρίς ούτε... μία σημείωση. Και τώρα ξαναθυμήθηκε ότι έπρεπε να τιμωρηθούν!

Γ. Ο ίδιος άνθρωπος που σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στο τέλος της σεζόν 2022-23 είπε ότι "Η ΑΕΚ έκλεψε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό", παραδέχτηκε χθες ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς του ζήτησε ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ η ομάδα του στο "Γ. Καραϊσκάκης" παρά τα 17 κρούσματα covid και ότι δεν ήθελε άλλη ημέρα αναβολή γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν έτοιμοι. Αυτό ακριβώς συνέβη -τα έγραφα τότε- μόνο που ο κ. Αλαφούζος τα... θυμήθηκε με 1,5 χρόνο καθυστέρηση καθώς ΤΟΤΕ έλεγε ότι "Το πρωτάθλημα εκλάπη", χθες πρόσθεσε το "χάθηκε". Και ερωτώ: Διακυβευόταν ένα πρωτάθλημα αλλά άφησε τον υφιστάμενό του προπονητή να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση, αντί να το κάνει "κούγκι" αντί να πάει την υπόθεση στην ΟΥΕΦΑ, αντί να μην κατεβάσει καθόλου την ομάδα του υπό αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα. Μόνο που λίγους μήνες νωρίτερα είχε πάρει "δικτατορικά τον Μαντσίνι" (όπως ο ίδιος είπε) και τον επέβαλλε στον Γιοβάνοβιτς. Με δυο λόγια ο Μαντσίνι ήταν... πιο σημαντικός από ένα ολόκληρο πρωτάθλημα! Δ. Είπε ότι σχεδόν όλες οι μεταγραφές του Γιάννη Παπαδημητρίου ήταν επιτυχημένες. Κι αναρωτιέται κανείς: Τότε γιατί ο Παναθηναϊκός τερμάτισε πέρυσι 16 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, γιατί φέτος βρέθηκε τόσο πίσω από την αρχή της σεζόν, γιατί τελικά... απομάκρυνε τον Παπαδημητρίου;

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού μίλησε έπειτα από χρόνια. Σημασία έχει όμως ΤΙ ΕΙΠΕ. Δεν θα τον... αποθεώσουμε επειδή μίλησε αλλά θα κρίνουμε τα λεγόμενά του. Πολλά απ΄όσα ανέφερε και αφορούν τη βλαβερή για το σύλλογο περίοδο 13 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα, δεν πείθουν. Εντελώς το αντίθετο. Κι εδώ είναι το ανησυχητικό σε ό,τι αφορά το μέλλον. Η πρόθεσή του να φτιάξει κάτι πραγματικά νέο, υγιές, ποδοσφαιρικά μεγάλο, αντάξιο του συλλόγου που ηγείται δεν θα αμφισβητηθεί από εμένα. Τη θεωρώ αυθεντική. Με την προοπτική του νέου γηπέδου ένας άνθρωπος που έχει τόσα λεφτά θα ήταν κουτός εάν δεν πάλευε να στρώσει την κατάσταση και να φτιάξει την υστεροφημία του.

Η... οπτική του σε ό,τι αφορά το παρελθόν είναι αυτή που προβληματίζει. Οταν στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη σου και αρνείσαι να πεις (ή να παραδεχθείς την αλήθεια), τότε είναι πολύ λογικό αντί να αμβλύνεις να μεγαλώνεις την αμφιβολία εις βάρος σου.

Μόνο η ζωή θα μας δείξει στο μέλλον. Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τον Βοτανικό (2027) θα πορευτεί με ηγεσία Γιάννη Αλαφούζου στην ΠΑΕ, καθώς ούτε 200, ούτε καν 5 εκατ. ευρώ πρόταση για πώληση δεν του έχει γίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το νέο γήπεδο σε λειτουργία είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα αλλάξουν τα δεδομένα...