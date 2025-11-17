Ξέσπασε σε κλάματα ο ήρωας της Ιρλανδίας: «Η καλύτερη ημέρα της ζωής μου»

Ο Τρόι Πάροτ με το γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ουγγαρία, έστειλε τους Ιρλανδούς στα μπαράζ πρόκρισης του Mundial και μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε.

Ο Ιρλανδός επιθετικός που εξελίχθηκε σε ήρωα για την χώρα του, με δάκρυα στα μάτια σημείωσε ότι ζει ένα «παραμύθι», τονίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή, δάκρυα χαράς, τι βραδιά, τι βραδιά. Γι’ αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, γιατί μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα. Αγαπώ τον τόπο μου, οπότε αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα.

'Η οικογένειά μου είναι εδώ… είναι η πρώτη φορά που κλαίω εδώ και χρόνια, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω, η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη για μένα. Είχα πει μετά το ματς με την Πορτογαλία ότι έτσι φτιάχνονται τα όνειρα, αλλά αυτό το αποψινό… δεν νομίζω ότι θα έχω ποτέ καλύτερη βραδιά στη ζωή μου.

Είναι ένα παραμύθι, δεν μπορείς καν να ονειρευτείς κάτι τέτοιο, και ειλικρινά δεν έχω λόγια για να περιγράψω τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι μας είχαν ξεγραμμένους στην αρχή του ομίλου, αλλά πάντα υπάρχει μια ευκαιρία και εμείς την αρπάξαμε. Όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για αυτό το γκρουπ παικτών. Το να βρεθείς δύο φορές πίσω στο σκορ και να επιστρέψεις έτσι είναι πανέμορφο»