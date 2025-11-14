Youth League: Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Λέγκια στην Τούμπα!

Στο γήπεδο της Τούμπας θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τη Λέγκια Βαρσοβίας (9/12 17:30) για τον 3ο γύρο του Youth League - Ιστορική στιγμή για τα «αετόπουλα».

Ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τα δύο μεγάλα παιχνίδια κόντρα στους Πολωνούς, με τις δύο ομάδες να συμφωνούν για αντιστροφή έδρας.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Πολωνία την Τρίτη 25 Νοεμβρίου (13:00), με τη ρεβάνς να διεξάγεται δύο εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου (17:30).

Σήμερα (14/11) η UEFA γνωστοποίησε πως ο εντός έδρας αγώνας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λέγκια θα διεξαχθεί εν τέλει στο γήπεδο της Τούμπας, σε μία ιστορική στιγμή για τα «αετόπουλα» του Πέτρου Τσιαπακίδη.

Ήταν κάτι που... επιθυμούσαν διακαώς στις δηλώσεις του οι Κυπελλούχοι, ενώ την περσινή σεζόν στο ίδιο γήπεδο η Κ17 στέφθηκε πρωταθλήτρια δια χειρός Αντρέ Βιεϊρίνια και Δημήτρη Πέλκα.