Αντιστροφή έδρας στο ΠΑΟΚ - Λέγκια - Το πρώτο παιχνίδι στη Βαρσοβία!

Στη Βαρσοβία το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λέγκια (25/11 13:00), με τη ρεβάνς να διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη έπειτα από αντιστροφή της έδρας.

Ο Δικέφαλος πέρασε δίχως... κόπο στον 3ο γύρο του Youth League με δύο νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ απέναντι στην ισλανδική Ακουρέιρι με τη Λέγκια Βαρσοβίας να αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο των Κυπελλούχων.

Ύστερα από συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αποφασίστηκε η αντιστροφή της έδρας, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου (13:00) στο προπονητικό κέντρο της Λέγκια.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30, με τους παίκτες του Πέτρου Τσιαπακίδη να βρίσκονται ένα «βήμα» από τη φάση των «32» του Youth League.