Άρης: Μέρος της προπόνησης οι Φαμπιάνο και Μεντίλ

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ ακολούθησαν μέρος της προπόνησης, με τους Τάσο Δώνη, Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν να κάνουν ατομικό και θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Σε ό,τι αφορά τα νέα από το «μέτωπο» των τραυματιών -και σήμερα- οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και μετά έκαναν ατομικό, ο Τάσος Δώνης συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν, από την πλευρά τους, συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τετάρτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν πρωί και απόγευμα στο «Δασυγένειο».