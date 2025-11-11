Άρης: «Κοντά σε συμφωνία με τον Μεντίλ η Καζαμπλάνκα»

Στο στόχαστρο της Καζαμπλάνκα φαίνεται να βρίσκεται ο Χαμζά Μεντίλ, με δημοσίευμα του AfricaFoot να υποστηρίζει πως ο αμυντικός του Άρη είναι κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Μαρόκου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα, που συμμετείχε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και απέκτησε πριν λίγες ημέρες τον Χακίμ Ζίγες, ενδιαφέρονται για τον 28χρονο Μαροκινό αριστερό οπισθοφύλακα των «κιτρινόμαυρων».

Μάλιστα, οι δύο πλευρές φέρεται να βρίσκονται σε συζητήσεις με φόντο την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με το AfricaFoot να κάνει λόγο για πιθανή συμφωνία, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται η στάση που διατηρεί ο Άρης στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μεντίλ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς έως το 2026, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες μας η Ουιντάντ βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τον διεθνή Μαροκινό Χάμζα Μεντίλ για την προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Οι συζητήσεις μεταξύ του παίκτη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Άρη Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε καλό δρόμο».