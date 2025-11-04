Με τους Ιωαννίδη, Βιαγιαννίδη στην 11άδα, η Σπόρτινγκ ήταν πολύ σκληρή για να χάσει και έφυγε με 1-1 από το Τορίνο κόντρα στην Γιουβέντους.

Με τους δύο Έλληνες στο αρχικό σχήμα, η Σπόρτινγκ ήταν πολύ δυνατή στο ξεκίνημα του αγώνα και παρότι δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη, πήρε σημαντικό 1-1 από την Γιουβέντους στην Ιταλία και ανέβηκε στους 7 βαθμούς έπειτα από 4 αγώνες στην League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η Σπόρτινγκ μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 12’ άνοιξε το σκορ όταν ο Τρινκάο έσπασε αριστερά στον Αραούχο κι εκείνος με τρομερό διαγώνιο σουτ δοκάρι-και-μέσα, νίκησε τον Ντι Γκρεγκόριο (0-1). Δύο λεπτά αργότερα μάλιστα, οι Πορτογάλοι λίγο έλειψε να κάνουν δύο τα τερματά τους όταν ο Βαγιαννίδης πέρασε στον Τρινκάο αλλά το σουτ του τελευταίου κόντραρε και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι!

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Γιουβέντους πήρε μπροστά, με τον Βλάχοβιτς να είναι πρωταγωνιστής. Στο 17’ και το 18’ ο Σέρβος επιθετικός είχε δυνατά σουτ αλλά ο Ρουί Σίλβα απέκρουσε και αφού στο 24’ ο Βαγιαννίδης πήρε την κίτρινη του Τουράμ, ο τελευταίος δέκα λεπτά αργότερα έβγαλε μόνο του τον Βλάχοβιτς, ο οποίος αυτή τη φορά δεν το έχασε. Αντίθετα, στο 40’ ο Κονσεϊσάο από κοντά το έχασε και το πρώτο μέρος έφυγε με 1-1.

Όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα γεμάτο πρώτο μέρος, ακολουθεί ένα με λιγότερες φάσεις και περισσότερη δύναμη. Ο Αραούχο έκοψε τον Κονσεϊσάο καθοριστικά και δύο φορές ο Τουράμ δεν βρήκε στόχο. Ο Ρούι Μπόρζες έγβαλε τον Βαγιαννίδη στο 66’ και τον Ιωαννίδη στο 72’ και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το φινάλε με την Γιουβέντους [που παρέμεινε χωρίς νίκη] έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ντέιβιντ αφού ο Ρούι Σίλβα απέκρουσε.