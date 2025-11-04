ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη και Απιατσιόνακ η Κ19 στις Σέρρες για τον επαναληπτικό με την Ακουρέιρι!

Η Κ19 του ΠΑΟΚ υποδέχεται στις Σέρρες την Ακουρέιρι (5/11 17:30), έχοντας στην αποστολή τον Δημήτρη Χατσίδη για πρώτη φορά μετά το βαρύ του διάστρεμμα - «Μέσα» και ο Απιατσιόνακ, εκτός λόγω αποβολής ο Μπαταούλας

Ώρα ρεβάνς για τους Κυπελλούχους Ελλάδος Κ19, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ισλανδική ομάδα για τον επαναληπτικό του 2ου γύρου του Youth League μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στη Σουρωτή το πρωί της Τρίτης (4/11) και θα αναχωρήσει για τις Σέρρες το πρωί της Τετάρτης. «Εκτός» για την ομάδα των Τσιαπακίδη-Χάγκαν ο Δημήτρης Μπαταούλας που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στην Ισλανδία, με τον Πάβελ Απιατσιόνακ να παίρνει τη θέση του στην «ασπρόμαυρη» αποστολή.

Επιστροφή για τον Δημήτρη Χατσίδη μετά από 23 μέρες και το βαρύ διάστρεμμα που υπέστη κόντρα στην Καβάλα με τον ΠΑΟΚ Β. Με την ανδρική ομάδα θα βρεθούν οι Δημήτρης Μπέρδος και Ανέστης Μύθου απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, με τον Τσιφούτη να βρίσκεται «μέσα».

Αναλυτικά η αποστολή:

Μπελερής, Νικολαϊδης, Τσιότας, Τσίτσιλας, Ντούνγκα, Βυρσωκινός, Κοσίδης, Απιατσιόνακ, Αβράμπος, Καραγιαννίδης, Γκιόκα, Παπαδόπουλος, Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδης, Παπανικόπουλος, Τσιφούτης, Αρετής, Γραββάνης, Χατσίδης , Μπάλντε .